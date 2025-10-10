張桂瓊／六十歲的我，學習潛能無限

拜讀8月28日李月治的〈不當伸手牌媽媽〉一文，想到以前自己就是個伸手牌太太，只要碰到3C產品的問題，我從未想過要自己解決，反正外子會幫我搞定一切。記得有次外子要教我如何安裝印表機，我說：「你會就好了，我負責煮飯，大家做擅長的事，不是比較有效率嗎？」

不過因為3C產品日新月異，外子沒跟得上時代潮流，我只好找女兒或兒子求救。有一天，女兒說：「媽媽，以妳的學習能力，我覺得妳可以先上網找答案，若真的還是無法解決問題，我再幫妳。」

女兒一語驚醒夢中人，記得孩子們小時候，我就是這麼教他們的，碰到問題要他們先自己想辦法，若真的解決不了我才會出手。現在我卻把自己設限了，覺得年紀大了腦袋不管用、3C產品是屬於年輕世代的產品，不會用很正常。其實這是自己懶得學習新知的藉口。

因為女兒的一句話，讓我開始利用Google大神找解決方案。我發現很多熱心人士會把使用3C產品碰到什麼問題及解決方法貼上網，只要依照指示，一步一步執行，往往能成功解開疑點。

由於不再害怕使用3C產品，去日本自助旅行的勇氣大增，先下載翻譯軟體，問路、點餐用得到；上網買eSIM卡並開通，無須再使用實體SIM卡；手機綁定西瓜卡，搭乘交通工具或在超商買東西時，只要用手機「嗶一下」，完全不用掏錢包。而憑藉Google Maps的強大功能，要到觀光景點一點都不難，Google Maps不但引導我如何走到車站、要從幾號門進入、到第幾月台，地鐵何時到站……都鉅細靡遺地交代清楚。這一趟自助旅行感覺真是太棒了！日本的美景不僅讓人心曠神怡，最重要是，我把新學到的3C軟體或應用程式，在這趟自助旅行中發揮得淋漓盡致，實在很有成就感。

謝謝女兒用信任的語氣，鼓勵我克服對3C產品的恐懼，並看到六十歲自己的學習潛能無限。