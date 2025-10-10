許芷芸／回收場的寶物

升上實驗小學三年級的兒子開學了。

第一天放學後，他開心地分享中午被老師指派跟同學一起倒垃圾的事。我問他辛苦嗎？他笑著回答：「不辛苦啊，很好玩！」

晚餐後整理書包時，從裡頭發現幾樣陌生的小物：牛皮紙信封、公益明信片一組、一只印有機關名稱的小錢包……我納悶，這是老師送的禮物嗎？

「這些東西是哪裡來的？」我問。他得意地說：「倒垃圾時在回收場撿的，都還是新的呢！」我追問：「同學不會覺得你撿垃圾回來很奇怪嗎？」他天真地回答：「不會啊！她也撿了一根啾啾槌。」

聽到這裡，我心頭一暖。身為老師，知道每學期末整理辦公室時，常會有一些廠商給的贈品或教具被丟棄。大人將其斷捨離的雜物，在孩子眼裡卻成了珍寶。我腦中想像著他在回收場裡滿懷期待的尋寶，眼神閃爍著驚喜的畫面。

看著桌上的物品，阿嬤開心地說：「哇！小錢包正好讓我裝零錢，牛皮紙袋也能收資料。」

謝謝兒子，讓我從他純真的眼光裡，看見最單純善良且懂得惜福愛物的童心。