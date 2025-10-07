決明子／果醋與葡萄酒

清晨的公務大樓地下街靜得出奇，只有咖啡店的音樂聲悠悠飄著。攤商尚未擺齊，等著中午辦公族蜂湧而出，那才是這裡一天中最熱鬧的時光。

那天，一位賣果醋的年輕人出現在走道中央。他有禮地端著托盤遞上試飲小杯，語氣溫和，說著果醋的功效與來源。我喝下一口，酸甜沁喉，不禁試飲了第二種口味。只是當他說明售價後，我只能笑著說：「再想想看。」

午餐過後我再度回到攤前，盤算是否可作為出門訪友的伴手禮。這日買三送一，但「優惠以最低價計」。我還是沒下手。隔天再訪，他記得我了。我問如果四瓶都是高價品，是否也能給予折扣，他笑著按了按計算機點頭。這回我沒再猶豫，刷卡買下。

離開時，他遞上名片，眼神閃著光。我不知道那是不是他那天唯一的成交，但我真心祝福他這份努力。那一刻，我忽然想起許久以前的自己。

三十五年前，我曾是推銷葡萄酒的年輕人，十七歲的暑假，站在百貨公司地下超市，怯生生地背誦幾句生硬的銷售話語，沒幾天就被解雇。從青澀的推銷員，到如今試飲果醋的中年媽媽，人生早已換了角色，卻依舊記得那份站在櫃位前的心情。

晚餐後，我開了一瓶果醋，三年釀造的香氣在舌尖繚繞。我喝的不是單純的果醋，而是時間釀成的滋味。是口中的酸甜，還是記憶中的葡萄酒更甘醇？我已分不清。

祝福那些默默努力、懷抱夢想的年輕人，願你們的辛苦終有回甘的一天，生活如同果醋，微酸卻清甜。