職場的老同事加入退休行列，我們幾個比他早退的，共同宴請為他祝賀。酒酣耳熱之後，各人聊起了退休生活，他也趁機向我們請益。

輪到我時，我建議他快去開個帳戶，立刻有人促狹地說：「一定是證券戶！山姆要教你玩股票啦。」我說理財固然重要，但比起銀行帳戶，健康帳戶更重要。

老友問我，這個健康帳戶裡要存些什麼呢？我說當然是運動。我今年六十五歲，已經退休四年，這四年來，我每天早上晨走，下午或晚上游泳。不但維持了良好的體態，每天精神飽滿，血壓和血糖也保持得很好。但要做何種運動絕對是因人而異，我不會強迫推銷我的愛，但我鼓勵好友要試著找到他的愛。

他年輕時熱愛籃球，後期也跟著我們一起打排球。不過我提醒他，隨著年紀增長，體力漸漸衰退時，激烈且需要球伴的運動，可能不是我們一廂情願就能完成的。要不要考慮體力和時間上都能較持久的來試試？說到這，幾個運動同好也頻頻點頭稱是。

今晚回去，一定一夜好眠，而明天，我也要繼續在我的帳戶裡，存進我的健康。