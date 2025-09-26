前幾個月，小弟不慎遭到詐騙，不只金錢受損，家庭關係也陷入低谷。那段日子，家中空氣彷彿凝結，不是劍拔弩張，就是沉默低迷。

一開始，我們嘗試在飯桌上討論這件事，想彼此理解、安慰，卻總在爭辯與指責間失了控，連飯菜都變得無味。那時我才感覺到，傷害並非只發生在當下，而是持續蔓延。

後來全家決定去做家庭諮商。心理師除了引導我們理解彼此的情緒，也建議我們換一個溝通場景。於是，我們開始在飯後一起出門散步。沒有桌上的壓迫感，沒有對視的緊張，走在夜色和微風裡，先從生活瑣事聊起，再慢慢談到意外帶來的影響。

一次、兩次、三次……情緒漸漸鬆動，語氣也柔軟下來。原本充滿火藥味的對話，變成了一種彼此照顧、互相理解的過程。雖然損失無法挽回，但我們學會了用更溫柔的方式面對傷痛。