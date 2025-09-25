莫昭平／幸福是70+唯一的任務

日前老牌的寶島聯播網邀請老公和我上節目談「70+不打烊」，主持人賴靜嫻閱人多矣，深諳人情人性，問起問題來真是老辣，刀刀命中要害！第一題就無從閃避：「你們結婚48年了，這麼多年是怎麼過的呀？尤其兩人退休後，24小時相處，日子要怎麼過呀？」

哎呀呀，這題已預設立場了，好難答啊！我只能硬著頭皮：「48年豈是容易？多少高低起伏，汗淚斑斑！尤其近幾年，某人路怒症、暴躁易怒愛罵人……」某人趕緊插話：「生氣的時候，我就會深呼吸，專注呼氣和吸氣，如此這般來回幾次，怒氣就消了啦！」

Really？最好是！

我趁機接話：「我們這兩年一定會努力磨合，50周年一定會修成正果的！」（好心虛……）靜嫻說：「那50周年一定會再邀你們來上節目，驗收成果喔！」

回家以後，這男人真的說到做到，放下屠刀、立地成佛！男人一旦決心改變，真是石破天驚，力道萬鈞！ 迄今已逾21天，他真的再也沒有發過一次脾氣、罵過一次人，連早上我不小心摔破最後一個康寧盤子（他們公司的周年紀念品），他完全沒動怒。前幾天我又耍笨，他也強自一次次深呼吸，硬是把怒氣壓下去，沒有火山爆發。「21」是心理學上一個非常重要的數字──養成新習慣需要21天，那麼，某人是徹底改邪歸正囉？

靜嫻問的第二個問題，是「你們怎麼可能有這麼多共同的興趣啊？」

這題很容易答。我們本來就有很多共同興趣，而且常對對方的新興趣感到興趣。比如，他的壯舉，不論是聖母峰基地營、橫渡戈壁、單車環島、泳渡日月潭，我也都有興趣並膽敢嘗試。

但主持人咄咄逼人：「就算一起爬山、騎車、游泳，他會等你嗎？」我的玻璃心又碎了一地：「因為兩人速度差太多，我都叫他先走，在前面一站等我就好，然後我好不容易慢慢到站，他卻和別人聊得正開心，無暇理我，還好領隊或教練會衝過來理我……」

某人也常會跟著我的興趣走，比如我去當雪霸國家公園解說志工，他也去考，沒想到他上路以後很快就青出於藍更勝於藍，解說邀約接不完，其實我們各擅勝場，他的解說知識含量高，而我擅長說動聽的故事，也很受歡迎呢！」又比如我去熱線做接線志工，他也去了，但理工男的他容易速速導向「解決問題」，比較難以同理來電者脆弱的玻璃心──這可要多加練習啊！

主持人最後問了一個非常重要的問題：「熟年生活，練心和練身同樣重要，練身我們都知道很多方法，那麼練心呢？」

「我覺得靜坐、正念、禪修……都是很棒的法門，另外，好朋友之間的『話療』則可釐清問題、紓解壓力、恢復清明。太極拳和瑜伽，可同時既練身和又練心──這兩種運動都須放鬆身心、排除雜念，專注當下，這就是正念，就是練心，一兼兩顧！」

欣見某人最近也開始練太極拳了，練心真的直接間接有助夫妻關係啊！不是嗎？

近讀甫去世的作家王浩一的書《原來如此，幸福是熟齡者唯一的任務》，完全被打到──當衰老、失智和死亡已不是遠山，而是近景，生活和心態就必需調整，讓「餘命」過得悠然自在、健康快樂！

是的，幸福是70+的唯一任務！