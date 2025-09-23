梁純綉／三輪車上的老太太

娘家電視突然沒了畫面，母親找來熟識的電器行老闆維修。老闆拿起遙控器按了幾個鍵，畫面便恢復了。母親問起費用，老闆說沒換零件不用收費。母親仍堅持塞給他兩百元，並說：「專程跑一趟，怎麼可以做白工？」

這樣的場景我不陌生。上回家中的熱水器出了問題，工人修繕後要價兩百元，母親卻付三百元。我好奇問她為什麼要多給一點，她回答：「人家肯到家裡幫我們解決問題，很是難得。因為有他，全家人得以舒舒服服地洗熱水澡，多給一些費用，絕對划算。」

有一回，我和母親在台北搭計程車。司機聽到我們用客語交談，驚喜地表示他也是客家人，一問之下竟是同鄉。他感慨道，自從雙親過世，已多年沒回故鄉，這天能聽到熟悉的鄉音，讓他感到有股暖流湧上心頭。

我聽了也很感動，原來母語會帶給人溫暖！

抵達目的地時，跳表顯示兩百三十五元，司機笑著說：「同鄉當然要打折，兩百就好。」母親卻示意我付三百。司機連忙退回一張紙鈔，我微笑告訴他：「這是老人家的心意，彼此有緣，就別客氣了。」

昨天聽到外孫唱童謠：「三輪車跑得快／上面坐個老太太／要五毛，給一塊／你說奇怪不奇怪？」倏地想起母親。要五毛，給一塊，奇怪嗎？不，她給的是敦厚與良善。