伍華英／為孫女也為自己

兩歲的孫女來和我們同住一陣子，和爸媽蝸居小公寓，到鄉下透天的阿嬤家，對上上下下的樓梯特別好奇，總要我們百般勸阻、連哄帶騙，硬把她抱下來；不久，一個轉身她又站到樓梯上跟阿公阿嬤揮手打招呼，看得我們心驚膽戰，唯恐她一個不小心滾下來。於是我們搬椅子擋住樓梯口，沒想到小娃兒竟爬過椅子繼續攀爬而上，當阿公的愛孫心切，乾脆找來露營用的拉繩，將樓梯扶手像蜘蛛網般纏繞，務求孫女找不到探出頭的縫隙。

有天，孫女又上了樓梯，正想踮起腳尖按下梯間小燈開關，腳一滑竟跌了下來，雖然只是一個踉蹌，沒撞到頭，自己倒嚇得號啕大哭，阿公用平時救球的速度跨步扶起孫女，心疼自責，爺孫倆的驚嚇指數都破表。

隔了幾天，外子突然買回幾捲樓梯防滑貼條，仔細丈量剪裁後，忘了自個兒姿勢性低血壓易暈眩的症狀，竟獨自彎著腰，一口氣把一到三樓的階梯沿著邊都貼上止滑條。當他蒼白著臉喘著氣起身，我趕忙過去關切，只見他扶著樓梯深呼吸，面露滿意的笑容說：「這樣孫女就安全多了！」我嗔怪他：「這房子住三十年了，以前孩子小的時候也沒想過要進行什麼防護，如今孫女來小住就大費周章拉繩貼條，看來，當阿公跟當父親心境大不同喔！」沒想到外子認真回應：「這是為我們日後做準備啊。」

這句話真是醍醐灌頂！整天繞著孫女轉，才驚覺當阿公阿嬤的我們早已不年輕，上下樓梯會喘，得時時抓緊扶手緩慢步行。幸而外子未雨綢繆，深具危機意識，這日好不容易搞定孫女上下樓的安全，在可預見的未來，逐漸老邁的我倆在沒電梯的老房子裡，也要步步為營，留意足下了！