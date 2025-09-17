回想教養女兒的歷程，我曾因情緒失控而嚴厲懲罰過她，不但沒有改善問題，也讓自己深感懊悔。女兒是個很有想法的孩子，但生性自由散漫，於是房間雜亂無章、喝完的杯子隨手放置、脫下的襪子到處亂丟……每次提醒，她就顯得不耐煩，父女倆經常為了這些小事發生爭執。

後來妻子和我實行了「欠券教育法」，徹底改善我們的親子關係。這種管教方式運用了經濟學中的債券概念，當孩子未完成應盡的責任時，父母可以先代為處理，並記錄時間、地點、違規事由，以及相應的「債務」──可以是幫忙做家事一次、為父母按摩十分鐘、扣除部分零用錢、減少娛樂時間等，重要的是，必須合理適度，絕不能包含體罰或過度嚴厲的懲罰。

女兒一開始並不當一回事，這是預料中的過渡期。但當她發現零用錢真的被扣了、電腦使用時間真的減少了，她意識到我們是認真的。從那時起，每當她又想偷懶時，只要稍作提醒，她便會立刻起身把該做的事情完成。

如今女兒已經是高中生，無論在學業或生活上都讓我們放心。這要歸功於當年妻子發明的「欠券教育法」。最近，晚餐後我常看到女兒在幫妻子按摩，但當我要求女兒也幫我按摩時，她斷然拒絕了。妻子笑著展示厚厚的一疊欠券說：「這些年她欠我的按摩，連本帶利共五十次。再不趕在年底還清，又要累積到明年，她哪有時間理你呀！」

這個方法的優點在於將抽象的責任具體化，讓孩子理解行為與後果間的關聯，無須情緒化的責罵或體罰，而是通過公平、可預期的系統來建立規範。更重要的是，它教會孩子承擔責任，並學會自我管理。有效的管教不是威嚇或控制，而是建立清晰的界限和後果，讓孩子在理解中成長，在責任中學會自律。