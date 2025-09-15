詹孟慧／孵一個潛水夢

首次上課時，我自信滿滿，頭戴面鏡、嘴咬呼吸管、身穿防寒衣、套上蛙鞋，跟著教練的示範，輕輕一踢就快速向前游去，覺得好驚喜。

這原是我願望清單上停留在觀望階段的一項，登山、插花、鋼琴檢定……逐年達標，唯獨水肺潛水停滯不前，忖度著自己不知不覺已快到耳順，考量這項活動還是趁早學習較好，便帶著雀躍又惶恐的心情報名了。

我不怕水，一開始很輕鬆愉快，直到第二次水肺潛水的重裝備正式登場。教練示範如何將氣瓶、潛水背心、呼吸調解器等結合，接著在我腰部繫上左右各三公斤的鉛塊，全身近三十公斤的器材，準備下水時，我顫巍巍地不敢跨步入池，原來我懼高啊！眾目睽睽下，我咬牙閉眼，心想橫豎也就是一步向前。下水的那一刻，身體沒入水中，但身上的裝備幫助我一下子就浮出水面。

第三次比較熟悉潛水裝備的組裝及使用，背著氣瓶、咬著二級頭，就能如同在陸地般自在呼吸，如同魚兒般優游自得，我正感覺愜意，豈知不受控制的身體開始在水裡東倒西歪；更由於沒抓到要領，學不會面鏡排水，即使全力用鼻孔吐氣，鏡面依舊一片霧茫茫……教練連連搖頭，我也覺得灰心，只有靠著那些美不勝收的海底影像，鼓舞自己不要放棄。

經過一段時間的苦練，終於到了海洋實習的日子。在北海岸，我忐忑地跟著教練及學員著裝下到深不見底的海裡。第一天因為太緊張，頻頻喝到海水，苦不堪言，加上沒做好耳壓平衡，耳膜痛到幾度想放棄。在教練的耐心教導及鼓勵下，隔天逐漸掌握到鏡面排水及耳壓平衡的技巧。

在這個我曾經造訪無數次的海岸，以前只能眺望、瞻仰它，如今我竟能與熱帶魚群共游、來回穿梭於珊瑚礁中！這種滿足與成就感，將引領著我，繼續勇敢追夢！