【塗鴉趣5-2】黃大頭／喜歡的房子畫起來！

大疫下的線上課熱潮

現在滿屋這裡、那裡掛滿的街景速寫小畫，都是因為COVID-19疫情而啟動我大腦裡的某種畫畫衝動。2021年不能出門的日子，上網學了不少東西，比如隔著螢幕跟老師學跳現代舞──果然證明我真的左右不分、手眼不協調。但街景速寫，一學就黏上，自此一發不可收拾。

網路課程有太多選擇了。先是跟著每周在臉書上直播的女老師學水彩速寫，遵師囑速速在蝦皮上買齊針筆、塊狀水彩、水筆與畫冊。我對畫畫工具的演化驚為天人：水筆的筆桿裝水就能壓筆身、擠水沾顏料，再也不用擔心打翻小水桶了──彷彿還記得小時候畫水彩用的小桶是吹氣的？還是我大腦年久失修，把海灘玩具搞混了？

總之，每周都期待畫畫課，跟著老師下載她選定主題照片，冷飲店、糕點、拉麵、房子，大概都是旅行途中可以速寫、上傳到社群平台的主題。依圖中物品比例，在紙上點出大概位置，就直接下手畫針筆線稿，錯了也沒關係，多畫幾次蓋過就行。速寫並不要求完美，意思到了就好。這種「差不多」主義，胡適先生反對，我可喜歡得很，感覺很「侘寂」。

位於格陵蘭島卡科爾托克的繽紛房屋。圖／黃大頭提供

以速寫神遊全球國度

上色時學問極大，水是很奇妙的東西，「能掌握水，大概就懂得水彩了。」從小學三年級開始每天都畫一張水彩的朋友說。讓顏色與水相親，在紙上變魔術，並不太容易，有時需要暈開、不同顏色互相渲染；有時需要深淺疊加，就不能心急，得等水稍乾，否則就會糊成一片。心急如我，吸水力強的餐巾紙就是我的畫畫好朋友。

後來，少女風不太能滿足我；臉書演算法很精明地推給我一個街景速寫社團，成員自稱「街友」，高手雲集，貼出的作品都厲害極了。那時每個月都有集體畫畫的線上約定：選定一個國家，在Google Map的實景中，自選一個街景，在兩天之內作畫；再把地點座標連同畫作，貼到社團中，請大家點評。我也當了一次「街友」，記得那次主題是土耳其，我在街景地圖上滑來滑去，一條街跳過一條街，好生難以決定──

看的不是風景美不美，而是好不好畫！雖然未曾親臨，但透過每一筆線條、每一抹顏色，神遊了那個色彩豐富的國度。在社團中看了許多高手作品之後，我認定團主的畫風是我最喜歡的，安靜、淡然、隨興，並不求濃厚或精緻，而有許多留白。查到他在某課程網站早已推出速寫課程，信用卡立馬刷下去。線上課程愛看幾遍都行：奧地利、比利時、義大利、日本、韓國等的某一巷弄、鬆餅攤、彩色圍牆，都拿筆一一拜訪過了。在疫情之下，以線條與顏色神遊那些去不了的遠方，並且樂此不疲，這是我大疫中的silver lining。

黃大頭格外喜歡北歐古老房舍，圖為挪威卑爾根街頭一景。圖／黃大頭提供

自此送禮免煩惱

自此IG是我的街頭速寫好朋友，狂蒐喜歡的地景，畫過幾本畫冊之後，就確定了我最愛畫的是古老房子、簡單構圖的街景。北歐及英國鄉間是我心頭好，繁複的華麗教堂、豪宅、宮殿，就敬而遠之。

畫了許多喜歡的房子、農莊，仔細在紙上重現建築物的細節，有了驚奇的發現：有些元素是一定會出現的，比如露在牆外的排水管，從義大利、英國、丹麥到挪威，一定都有；還有街燈，不論國度，都長得一樣，一律是黑色鐵框加上玻璃的燈罩，難道某時期歐洲的街道燈具是被某廠商壟斷嗎？我不懂建築史，只是胡亂猜想。如果街景有消防栓、懸掛天際的電線，這些小元素更像是廣式豬肚湯必撒的白胡椒，提味之必要！這些是在描畫中發現的有趣細節，就算我親臨現場也不會發現的幽微之處。

因為我的「易上癮」體質，即使疫情已遠，我仍然畫著。把喜歡的房子都畫過一遍，也算致敬吧！朋友要遠行，畫一幅我們都熟悉的台北辦公室窗外街景，讓他人在異鄉仍能記得此地。自此送禮都用自己作品，也算物盡其用（敝帚自珍）了。

現在想來，對畫畫這事兒，我想改寫當年單車環台潮中的名言：「有些事你現在不做，就永遠不會做了。」就街景速寫而言，更貼切的描述是：「許多事，你現在不做……就永遠不會知道你竟然（很）會！」

透過街頭速寫，黃大頭神遊無數國度。圖／黃大頭提供

●作者簡介 黃大頭，具易上癮體質，什麼新玩意兒都喜歡嘗試一點；但興趣也太廣泛了點。