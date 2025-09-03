【塗鴉趣5-3】林麗琪／因為自然，愛上畫畫的每一天

社區繪畫班燃起的彩繪夢

整理老照片，相紙背面留有拙趣的兒時塗鴉。在物資匱乏、沒玩具的童年，隨哥哥在野外抓魚探險，是我最早的自然體驗；三姊妹一起玩扮家家酒，從圍籬植物尋找適合當盤子的葉片，盛裝花瓣、種子充作菜色，庭園的花草是我認識植物的起點。但在當時，我並未想過自然與畫畫，將長伴我的生命歲月。

由於二十一歲即走入婚姻，兩個兒子陸續出生，終日忙碌孩子與家事。與畫畫的因緣，直到小兒子上幼稚園，遇上童書作家鄭明進老師到奇岩社區開設「媽媽繪畫班」課程，就此開啟我進入繪畫的門扉。專注乘上熱情的煽風點火，一股實現夢想的激情，讓我全心全意投入畫畫。

鄭老師以繪本引導媽媽們學習，傳達創作與生活連結的理念。這個觀念像一顆種子，靜靜在我的心中生根萌芽。從小，阿公在院子種滿了花草、果樹，加上婚前一個不經意的契機，讓我多年持續學習「池坊流」插花，結婚幾年後則隨先生移居多山的北投小鎮，植物自然而然成為我畫面的主角。

經過幾年的繪畫累積，曾任職台灣博物館的妹妹，讓我有機會參與明信片繪製，鄭老師介紹我關於兒童繪本及雜誌社的插畫工作，已故的大樹文化總編輯張蕙芬女士則讓我實現出書的夢想；回首一路能順利走來，皆有貴人相助，內心滿懷感謝。

林麗琪與狗狗的丹鳳山散步。圖／林麗琪提供

生活中的喜悅全化作靈感

一張白紙出現野地的小花，漸次呈現地面上的爬蟲，將跳躍的松鼠入畫……坐在窗邊的我，描繪著平時的記錄與觀察。繪圖可以呈現寫實、能夠想像，讓夢幻之境展演於畫紙上。

我的陽台日照充足，植物閃耀著鮮活的氣息，經常吸引許多昆蟲前來；大小蝸牛和攀木蜥蜴是常駐的客人，而有次拿起牆邊的掃帚，瞬間感到一陣火辣辣的刺痛，被蜂螫的手掌立即腫大，原來是我打擾了進駐掃把木柄做窩的木蜂。

前陣子，剛入夜的某個昏暗天色中，一隻體裁修長的白鼻心在我家雨篷上奔跑，對著陽台探頭探腦，似乎在尋找什麼蛛絲馬跡；近日因西南氣流帶來的豪大雨，陽台竟出現一隻橫行的澤蟹，讓我感到不可思議！

生活中的驚奇，彷彿天意悄悄遞來的小禮物，成為我作畫的題材。經常散步住家旁的丹鳳山，每一條路徑都有我的足跡，成為我整理思緒與發現自然的綠洲。

林麗琪筆下一葉罈花蘭。圖／林麗琪提供

深入島嶼野地的心靈滋養

待兒子們漸漸獨立自主，空閒的時間多了，朋友帶領我探訪陽明山人跡罕至的路線，我也常藉著離線地圖探索古道，深入荒蕪的山徑。我的行走軌跡漸次像網絡密布的陽明山區，偶然看見一整片盛放的蘭花、遇見在林間活動的山羌、忽然被我嚇到逃離的山豬，感受到山林的豐饒；一隻攀爬中的松鼠，將嘴裡銜著橘子送我，覺得溫暖可愛。尤其在山巔領略風雲湧動的雲瀑，仿若浪濤的雲海，讓我沉浸在如聖經中「流奶與蜜之地」的饗宴。

因緣際會認識志同道合的友人，幾個友人相約到野地露營，以貼近自然的方式聽見最動人的天籟，我們的旅程遍及海岸與高山，看見春夏琳瑯滿目的野花，秋冬在濕地拍攝一群群千里迢迢遷徙而來的過境候鳥；目睹從北極苔原繁殖、來蘭陽溪畔過冬的白額雁，牠們在草原安然自在地覓食……這些美妙的畫面，讓我的心頭泛起無以言喻的悸動。

偶然的機會，攀爬高山峻嶺欣賞惡劣天氣下，從岩縫冒出的野花、鳥類、動物，雖然空氣稀薄的山岳讓我氣喘吁吁，能夠親眼看見這些珍稀的高山野花，是生命中難得的深刻印記。細細品味每一座山的獨特景致，感謝台灣島嶼的每一寸土地滋養我的心靈與感動，我希望能將這些深植內心的美好畫面，持續展現在作品中。