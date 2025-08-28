就讀小學一年級的外孫，暑假開始上安親班。昨天他返家，帶回來的便當碗內飯菜還剩一半，女兒問怎麼吃這麼少？他說忘了帶湯匙。

原來，午餐時外孫發現自己沒帶湯匙，向老師反映，老師告訴他要自己想辦法。外孫想到的辦法是用碗蓋扒飯。但碗蓋畢竟大材小用，吃起來不順嘴，速度自然慢，午睡鐘響了，沒吃完的就作罷。

女兒即刻展現為人母的捍衛姿態，覺得老師的處理方式，對小一的孩子而言少了溫度及方法，表明要向班主任投訴。此時，孩子的舅舅說話了：「老師的回答有欠周延，然而換個角度來看，外甥不覺得委屈，也沒有用哭鬧的方式面對，而是想到利用碗蓋吃飯，可見他懂得變通，情緒穩定性和應變能力都不錯，這點值得肯定。」

一旁的我也發言了：「孩子有狀況時，做父母的在『心急』及『心疼』的情緒下，忍不住出手相挺，卻往往忽略事件本身可以讓我們更認識孩子，並思考未來需要加強的部分。例如用碗蓋吃飯這件事，我們可以先肯定孩子懂得解決問題，再提醒他上學前要先檢查必備物品。至於老師的回應，或許她當時很忙才脫口而出不周全的話，或許是想教導孩子懂得自我負責。不妨再靜觀，必要時再直接找老師溝通。」

女兒點頭認可。原來暫停腳步，又有另外一番風貌。