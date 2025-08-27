【性別光譜】柏芮／到底是男，還是女

孫子從小眉清目秀，剛出娘胎，媳婦便讚嘆：「我怎麼生了一個這麼漂亮的兒子！」是的，帶他出門玩總會被別人稱讚，讓我們臉上有光。

小的時候，男娃女娃都一樣可愛。上了小學，可就有男生女生的差別。皮膚白晰，骨架不大，又有雙靈活大眼的孫子，本來就讓人難以分辨是男是女，加上他選擇留長髮，更是讓人雌雄難辨。

過年回南部，小姑把我拉到一旁，低聲問：「姪兒夫婦是不是太想要生女孩，才把兒子扮成女兒來養？」真是天大的冤枉。

某回我們一起出遊，進了一間餐廳，送餐來的服務生看到孫子立刻稱讚：「妹妹好漂亮！」先生隨即更正：「他是弟弟不是妹妹！」服務生帶著歉意改口：「弟弟好漂亮！」服務生離開後，孫子說：「阿公，你不必更正啦！我已經習慣了！」先生心中一驚，靜默了幾秒鐘，問道：「那你覺得你是男生還是女生呢？」他堅定地回話：「我是男生！」讓我倆鬆了一口氣。

寒假時，媳婦看到一個縫紉班的活動，問喜歡玩手做的孫子要不要參加，他一口答應。報到時，老師拿出事先準備好的藍色名牌要幫他別上，看到他的臉，馬上道歉：「不好意思，我看名字以為是男生，原來是女生！我換一個粉紅色的名牌吧！」媳婦笑著解釋：「老師沒弄錯，他是男生！」

諸如此類的狀況層出不窮，不只孫子不以為意，兒子媳婦也早已習慣，當作笑話來講。只有我和先生偶爾和他們出遊，碰到這樣的誤判，會有許多的心疼，擔憂他幼小的心靈受到委屈或傷害。

但看到他靜若處子動如脫兔，愛動愛玩活動力十足，不莽撞又進退有序，在男同學和女同學中左右逢源很受歡迎，似乎也沒有讓我擔心的性別認同問題，看來只能按捺住心頭的焦慮，好好守護他長大了。