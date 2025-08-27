【性別光譜】諶淑婷／我兒子不是男生也不是女生，他是他：一個媽媽的性平教養練習

兒子三歲那年，站在我面前，穿著央求過後才得到的一件連身紗裙，理直氣壯地說：「我不是男生，也不是女生，我就是我。」那一刻，我像被什麼點醒。當時的我是新手媽媽，經常說出現在想來充滿刻板印象的話，像是「養兒子真的好累」、「好羨慕有女兒的媽媽」……甚至和幾個育有兒子的朋友組了個社群，不時說笑抱怨「男孩有多難搞」。

但我兒子彷彿天生就是來挑戰我們對性別的定義。他不只一次告訴我，他不覺得自己一定是男生，也不想變成女生，他不喜歡總是被問：「你是男生還是女生？」進入幼兒園之後，面對明確的性別分類與分隊遊戲，仍坦然說：「我還沒決定。」到了小學，他依舊保有這份自在，五六年級，他留著一頭長髮，腳上是淡紫色運動鞋，不管別人怎麼看，他始終做自己。

我重新檢視自己對「男孩」的預設立場。我先注意到的是傳統男孩陽剛性格如何養成，眾人會說「男生就是這樣」，但我們是否太快把這當作他們行為粗魯、語言理解慢、反應遲鈍的藉口？其實男孩更需要細緻的引導與正向溝通，而非吼叫、威脅、懲罰。這些方式不但無效，還會讓他們依樣對待他人。

另一方面，某些不一樣的男孩漸漸長大，進入青春期，與同齡男孩的差異格外明顯，無法接受的家長滿心疲憊無力，又擔心他們在同儕間被側目、被欺負。

身為十二歲男孩的媽媽，當然知道這一切有多掙扎，但我只能提醒自己：孩子並非自願出生的，是我選擇成為他的母親。既然我們會花時間去保養一輛車，為什麼不能好好學習怎麼陪伴一個活生生的孩子？

這些年，我上了許多性別平等與正向教養的課，與努力理解孩子個人特質的家長學習放下個人框架，也一起討論如何在家中實踐尊重與包容。某一次，一位爸爸說：「我罵兒子娘娘腔，是因為我小時候和他一樣，常被罵、被欺負，我只是不想讓他和我一樣辛苦。」那一刻，我幾乎要落淚。

今年是葉永鋕事件發生滿二十五年。當年在學校廁所被霸凌致死的孩子，如今成為性平教育推動的重要象徵。這二十五年來，社會在性別意識上有許多的進步，例如，去年台灣變裝皇后Nymphia Wind奪下《RuPaul’s Drag Race》冠軍，我們看見另一種可能──性別氣質不同的人，可以被好好看見，被公開喝采。

但Nymphia的成功，可能反而勾起許多人的遺憾與苦楚：為什麼他有被支持的幸運？為什麼自己的打扮、說話方式，是被嘲笑排擠，甚至霸凌？這些問題，值得每一個人思考。

作為一位媽媽，我渴望為孩子撐出一個更寬闊的空間，育兒不只是開拓孩子視野，也是教他接納自己、尊重他人。我的孩子或許不是傳統定義的「標準男孩」，但他是他，我唯一的選擇是一路相挺。

尊重孩子原本的模樣不是說說而已，大人本身也要學會改變。性平教育不是在學校推動就足夠，更是每一個家庭及每一個人的課題。我們要學著把「看不順眼」、「很奇怪」，變成「看懂了」、「那樣也不錯」，把「男生／女生就該這樣、那樣」的句子，換成「你就是你，都很好」。

孩子不是「男孩」、「女孩」兩個名詞，是我們的寶貝、是世上獨一無二的存在，我們怎麼對女兒說話，就怎麼對兒子說話；養男孩不是隨便養、只求他在外不惹事，養女孩也不是當作小情人疼愛、富養。每個孩子都該感受到他是被聽見、被理解、被愛著的，這才是我們該努力的方向。