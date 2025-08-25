在路上遇見看似外地人一臉困惑地查看公車路線圖時，我總會「大媽魂」上身，主動詢問對方是否需要幫忙。然後盡「地主之誼」，鉅細靡遺告知可以搭幾號公車、到哪一站下車、再走約莫幾分鐘就能抵達目的地。

有一次等公車時，兩名時髦的輕熟女在旁討論該如何坐車到美式大賣場。由於她們聲量不低，對話一字不漏地傳入耳中，我忍不住多事起來，主動上前給出「妳們可能要到前面搭捷運，這一站的公車路線沒有經過那裡喔」的老司機建議。

她倆堆滿笑容、客氣地道謝，接著熱情地與我攀談起來。「姊，妳人真好，那麼願意幫助別人，我們是○○機構的社工，主要在照顧失去雙親的未成年孩童，現在正在替園區擴建進行募款……」兩人拿出名片和傳單一搭一唱，詳細說明她們正在進行的勸募任務後，便熟練地把手提包裡的劃撥單拿出來，請我用定期訂閱刊物的方式來幫助有需要的孤苦孩童。

姑且不論是真有其事還是某種詐騙模式，但這麼意想不到的「超展開」，讓我不禁有些錯愕。我笑著婉拒她們再三強調「一年只要花兩千五百元就能發揮善心做好事、積功德」的邀請，當下或許沒有「好心予雷唚」那麼嚴重的受挫感，卻難免有些許「被設局」和情緒勒索的不是滋味。

這次的「別有居心」事件，確實影響了我的「古道熱腸」，有好一陣子不再敢主動出擊、擔任公車指南，深怕又碰上有心人士。然而江山易改本性難移，沒有多久我又故態復萌了，看到一臉茫然、不知該如何搭車的陌生人時，忍不住又會雞婆了起來。所幸之後再也沒有遇上先前「問路之意不在問」的類似狀況，被我「多管閒事」的人確實都是當下需要幫忙的迷路人。

我想，日後自己仍會繼續當一個「路見不明、開口相助」的熱心大嬸，反正自詡為公車達人的我，既然「知途」，就做個「好事之徒」又有何妨？