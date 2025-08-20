夜神月／事與願違

聯合報／ 夜神月

這日一如往常載女兒上學，我問她想吃什麼，好讓我下班後去自助餐店買給她吃。

她想了想，回答：「青椒、、胡蘿蔔……」這回答讓我訝異，過往她總會說炸雞腿、炸排骨之類的，這次卻講了一堆蔬菜。我問：「這些不是妳討厭吃的嗎？」「因為每次我講的都會沒賣！」她的語氣有點無奈。

之前不想讓她吃太多炸物，我會推託說賣完了，殊不知反而讓她這回一反常態，一口氣讓這些討厭吃的菜「消失」，只剩她喜歡吃的「有賣」。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
洋蔥 便當 晚餐 生活趣聞

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

程耀毅／愛情這東西我明白

李月瑛／老公的進化

夜神月／事與願違

梅子／舊金山的Waymo初體驗

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。