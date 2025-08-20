夜神月／事與願違
這日一如往常載女兒上學，我問她晚餐想吃什麼，好讓我下班後去自助餐店買便當給她吃。
她想了想，回答：「青椒、洋蔥、胡蘿蔔……」這回答讓我訝異，過往她總會說炸雞腿、炸排骨之類的，這次卻講了一堆蔬菜。我問：「這些不是妳討厭吃的嗎？」「因為每次我講的都會沒賣！」她的語氣有點無奈。
之前不想讓她吃太多炸物，我會推託說賣完了，殊不知反而讓她這回一反常態，一口氣讓這些討厭吃的菜「消失」，只剩她喜歡吃的「有賣」。
