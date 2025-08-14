慧音／轉大人

聯合報／ 慧音

最近，婆婆至房買了「轉大人」配方，希望替兩個已經踏入青春期的孫子調理身體，打好發育基礎。

兒子們一開始不解為何要吃這些東西？雙雙表示，雖然率沒有瞬間飆升，但已較去年同期的成長幅度高了，縱使沒有高人一等，在同儕之中個子也沒有特別矮小。

大兒子進一步分享他的觀點，認為營養均衡、充足睡眠、適當運動，這幾樣成長關鍵點，他和弟弟早就知道，也都有在注意，應該無須額外補充轉骨配方，甚而提出一個有趣的疑慮：「幹嘛要急著轉大人？我們本來就還不是大人啊？」

我不禁莞爾，告訴他們：「你們的觀念很正確，但這是疼孫的心意，就當作是補充營養，更何況轉骨配方可不便宜，阿嬤也不可能一直買啦！兄弟倆一起吃，不到兩個月就會吃完。而且你們知道嗎？阿嬤要離開中藥房前還感慨地對老闆說，我就只有這兩個孫子而已，有沒有很感動？」

聽完我的說明，兒子們點頭欣然接受，而後乖乖按時受「補」。我知道，懂得珍惜長輩心意的兩人，是真的要「轉大人」了。

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
成長 阿嬤 中藥 家人關係 祖孫之間

逛書店

NT$

NT$

NT$

NT$

NT$

延伸閱讀

只是傷心而已／被時光遺忘的水族箱

簡麗賢／鋼筆情

慧音／轉大人

香魚／趙奶奶的淚光

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。