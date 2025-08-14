最近，婆婆至中藥房買了「轉大人」配方，希望替兩個已經踏入青春期的孫子調理身體，打好發育基礎。

兒子們一開始不解為何要吃這些東西？雙雙表示，雖然成長率沒有瞬間飆升，但已較去年同期的成長幅度高了，縱使沒有高人一等，在同儕之中個子也沒有特別矮小。

大兒子進一步分享他的觀點，認為營養均衡、充足睡眠、適當運動，這幾樣成長關鍵點，他和弟弟早就知道，也都有在注意，應該無須額外補充轉骨配方，甚而提出一個有趣的疑慮：「幹嘛要急著轉大人？我們本來就還不是大人啊？」

我不禁莞爾，告訴他們：「你們的觀念很正確，但這是阿嬤疼孫的心意，就當作是補充營養，更何況轉骨配方可不便宜，阿嬤也不可能一直買啦！兄弟倆一起吃，不到兩個月就會吃完。而且你們知道嗎？阿嬤要離開中藥房前還感慨地對老闆說，我就只有這兩個孫子而已，有沒有很感動？」

聽完我的說明，兒子們點頭欣然接受，而後乖乖按時受「補」。我知道，懂得珍惜長輩心意的兩人，是真的要「轉大人」了。