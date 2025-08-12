王祖瑤／我的長壽媽媽

我的媽媽今年九十六歲，屬蛇。

媽媽一直不喜歡她的歲數，她到不同的團體總是最年長，她不服老，不想成為最老的那個人。最近她開始喜歡了，因為不管認識或不認識的人，只要對照她的年紀和俐落身形，馬上豎起大拇指，不停地讚嘆。他們希望自己的父母和我媽一樣健康有活力，更期待自己將來以她為榜樣，自在生活，無須仰賴旁人照顧。

今年勞動節，我和媽媽參加教會舉辦的花蓮三天兩夜旅遊。看著媽媽自己上下樓梯、在七星潭撿石頭、走長長的四八坑道，臉不紅，氣不喘，不禁佩服她的體力。聽著同行的弟兄姊妹們對媽媽的讚譽，我與有榮焉。

媽媽的健康和長壽或許有跡可尋，她這輩子唯一的職業就是家庭主婦，打點家中大小事、煮三餐、打毛衣、做裁縫，不只帶大兒女，還帶大孫子，甚至是曾孫。她不停操勞家務，所以體態纖瘦，而這也讓她動作靈活，姿態輕盈，背脊挺直。

媽媽總是自己煮食，做出好吃的菜就趕快拿給兒女。她不喜歡維生素這類營養補充品，我們送她一堆，最後又回到我們的肚子。爸爸去天堂後，她還是餐餐下廚，吃得就更簡便了。很多人都想知道媽媽到底吃了什麼仙丹妙藥，可以長壽又健康。我也尋思良久，最後恍然大悟，她絕少外食，自然極少接觸到化學食品添加物，便增加了她健康長壽的底氣。

媽媽的運動細胞極好，在她七十幾歲還住在宜蘭運動公園附近時，常去公園跑步、打軟式網球、做瑜伽、騎腳踏車。媽媽九十二歲時參加台中市舉辦的馬拉松比賽，她胸前掛著號碼牌跑完四公里，上台接受表揚。近年因為年紀大心臟無力，仍然堅持每天走六千步，用孫子買給她的運動手表測量步數。運動讓媽媽無須靠輪椅拐杖或助行器行動。

但我的媽媽並非無病無痛的無敵鐵金剛，她長年服用降血壓藥，失眠是她的痛，四肢常痠麻浮腫，牙齒咬合也不好，醫生判定她有失智症……種種問題，在她去日照學園上課後就被淡化了。因為這些狀況在其他學員身上不只都有，還更嚴重，媽媽就不再聚焦在自己的病痛上。她每天去日照學園上課、社交，回家就開心描述與學員的互動，那個開朗的媽媽回來了！

九十六歲的媽媽有次很有自信地對我說：「以我現在的狀況，活到一百歲沒問題！」親愛的媽媽呀，願您活一天就開心一天。到您百歲時，我還會再寫一篇文章來慶賀，為妳的豪語作註。