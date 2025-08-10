小美姐／努力，不是為了鶴立雞群

在社群上看到一張梗圖，寫著：「努力不是為了鶴立雞群，而是為了遠離雞群。」乍看是句玩笑話，但細細品味，其實點出人生中一種更深層的覺醒與選擇。「鶴立雞群」是種被人看見的優越，但「遠離雞群」則是種不再需要比較、不被喧囂困擾的清醒與自由。回想從小到大，我們拚命學習、工作、成長，不斷追求進步，努力讓自己「不平凡」，是為了在群體中高人一等，成為那隻「鶴立雞群」的鶴。

年過五十，看到這句話，為長年在職場人際中載浮載沉的自己，敲了一聲清脆的響鐘。

回顧這些年，時常為了維持表面和諧，勉強自己迎合不適的職場人際關係，甚至因為擔心能力被看見而格外小心翼翼，生怕惹來比較或排擠，讓內心感到壓力重重！在人生路上積極努力，不是為了站在高處俯瞰別人，而是為了讓自己擁有選擇的自由，有勇氣選擇不委屈、不逢迎，走一條適合自己的路。這不是高調離群，而是從容轉身，不再參與無謂的競逐與假意的熱絡，亦能設立界線，保有心靈的自在。

年過五十，慢慢體會到無須再用他人的掌聲證明自己，更無須為了旁人可能的不舒服而刻意壓低自己的光芒。因為真正懂你的人，不會因為你選擇做自己而不開心；真正愛你的人，也不會因為你選擇遠離喧囂就與你疏遠。真正的成熟，是能在內心清明的狀態下安靜地走自己的路，遠離雞群不代表高傲，而是一種對自己靈魂的守護。

人生最好的風景，從來不是眾人爭奪的舞台，而是你一個人也能欣賞的風平浪靜。