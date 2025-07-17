可牧／在教會快樂做義工

每天早晨，我都會早早起床，拎著水壺、背著聖經，走到巷口的小教會。八點半準時開始的每日讀經，不只是鄰里的補給站，也像社區裡最溫暖的早餐聚會。牧師總愛用比喻講解經文，昨天說「憂慮就像掛在背上的石頭」，大家聽了都笑了，卻也默默點頭。

星期六是我最期待的日子。我負責教教會裡的小朋友美語，十來個孩子圍著桌子嘰嘰喳喳，有時還會吵架，但看到他們因為我而學會說「Thank you」和「God bless you」，心中就像被太陽曬過一樣暖。

這些年，工作壓力大、人生起伏也不少，有時真的會想：「我這樣的年紀，還能做些什麼呢？」沒想到會在教會找到答案。除了教書，我還常跟著牧師去拜訪那些獨居長者，或是身體不方便的弟兄姊妹。有人家裡堆滿報紙，有人只靠輪椅在小巷子裡移動，但每次我們一走進門，他們的笑容就像春天一樣綻放。

有一回，我們去探望一位高齡九十的姊妹，她幾乎看不見，但一聽見我們的聲音就笑著說：「主有聽到我的禱告，你們來了！」我握著她的手，忽然就不覺得自己微不足道了。那一刻，我發現，原來「有用」不是一份薪水的證明，而是一份「被需要」的感覺。

有人問我：「你這樣忙來忙去不累嗎？」我說：「會累，但這種累，不苦。」做義工沒有收入，卻讓我的日子變得更豐富，也更加有意義。

有時候，一句鼓勵的話、一杯溫開水、一個擁抱，就能點亮別人的一整天，也點亮了我自己的心。

我常想，人生到了某個階段，快樂不是來自「擁有了什麼」，而是「能給出去什麼」。在教會做義工的日子就是我遇見的快樂黃金時光。你呢？是否也準備好，讓你的光，照亮別人的路？