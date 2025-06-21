敏訥／老派父母的甜品味

父親坐在客廳專屬的藤椅上生悶氣。放假返家的我，進門叫他都不理。母親參加三天兩夜的進香旅遊，並不在家。

循聲走進廚房，住外地的二姊已提早一天返家，替母親為父親料理飲食。「爸好像不高興？」「對呀。」二姊回道：「就嫌我煮的紅豆湯不夠甜嘛！吃太甜對健康不好，都講不聽！」原來這頭也滿腹委屈。

婚後當媽的二姊是一個十足的養生派，我則是隨喜派──隨父親喜好調味。父親喜甜食，卻非所有甜食都能擄獲他。什麼「剛剛好甜」、「不會過甜」、「甜甜淡薄鹹」、「不夠甜」、「太甜」、「夠甜不夠味」、「夠香又夠甜」……關於甜味，父親堅信能有諸多不同層次。出自我手的點心，能得到他的最高評價，就是「有甜！」

但父親對出自母親之手的甜品從未有過微詞。旅遊返家的母親為父親帶回了糕、粿、餅、酥等各式特產。待二姊備妥烏龍茶，立刻進入品嘗時間。父親的首選是黑糖桂圓糯米糕，他挑選了一個，咬一口後的反應是：「嗯，有甜！」二姊也選了同款，品嘗後笑道：「只要夠甜，爸都會說好吃。」

父親不理她的話，又吃一口，無言。看來，甜味只是通過考驗的第一關。父親喝了口茶，續吃第三口後品評道：「甜是有甜，但是，奇怪哩……滋味比不上妳媽做的。」

一旁的我，暗自覺得這些特產即便未有勝出，也不至於敗陣。但身為隨喜派，點頭稱是向來是我服膺的王道。母親則一向含蓄老派，總能不喜形於色，用那要求小孩別再鬧的語氣說道：「嘴巴別那麼忙，趕快吃！」

我偷瞄父親一眼，學著他的口吻對母親開玩笑：「嗯，有甜！但是，奇怪哩，妳做的，不知為何總是特別好吃……」