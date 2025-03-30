蔡佳芮／當一回孤獨的美食家

有陣子喜與母親觀賞五郎大叔拎著公事包到各地出差，獨享當地特色小館或手路料理；精瘦身材潛藏一個如平行宇宙的無底洞胃，再多盤碟佳肴都吃得乾乾淨淨。就定位後，先細細審閱菜單品項，擇定後孩童般雀躍等待上菜，再旋風似狂掃當前美食，海量胃口搭配內心獨白，莫名有種療癒喜感。

我甚少獨自在外用餐，一來是疫情期間養成習慣，慣性外帶返家安心享用，無須人擠人或增添併桌共食疑慮；一來也覺得獨食有些羞赧，明知旁人根本不予關注，看覷旁桌比比友伴親子和樂融融，一人占整張桌，心中總有些無法克服的欣羨與些微社恐。

前陣子，雙親預告周末將有餐敘，要我趁機放風，好好享受喜愛的美食。我嘴上欣喜應和，內心卻開始輪轉焦慮劇場，盤算各種人事時地物組合。我幾乎不挑食，卻相當擇食，只想飽嘗優質餐點，並顧及小資荷包及環境衛生，刪刪減減後，選項不如想像之多。

那日，雙親開心赴約，我也踏上自己的孤獨美食之旅。背起背包，漫步在熟悉的街道，各色店家早已蓄勢待發，有些熱鬧滾滾，一刻不得閒暇：有些則門口羅雀，似靜待貴客上門開張。人多的，無空席可入；人少的，沒步入興致；大宴的，財力不夠雄厚；小酌的，品項過於庸實。路過街區巷弄，走過棧道路廊，時針早已匆匆前行，釀生飢腸轆轆，腳下仍遲遲觀望，彷彿要決定什麼人生大事似的。

終於，我在曾與家人用餐的虱目魚小館駐足，深呼吸幾回合後慎重步入。已過尖峰時段的小館顯得從容，點餐後，不一會兒服務生便親切端菜上桌。店外行人呼呵白煙裊裊，店內的我品嘗熱騰騰餐食，節奏流暢如貝多芬〈春之奏鳴曲〉，好不快活。

或許心態對了，世界就繽紛正向；眼界開了，日常也會多姿多采。這一次，我試著放下芥蒂，當一回孤獨的美食家，雖達不到五郎大叔爐火純青境界，也算小有進步吧？