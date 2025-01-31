珍妮佛／不再非「滿」不可

物資缺乏的童年時期，每逢過年只要在冰箱和米桶上貼個「滿」字，意思有到即可；可是現主時，大賣場裡什麼都有，網購又方便到不行，似乎非得做到貨真價實的塞好塞滿，才能確保會有個美「滿」的一年。

媽媽總鼓勵我們要遵循傳統和過往的經驗，說這樣才會有不愁吃喝又讓人滿意的來年。從小就是聽媽媽話的乖乖牌，長年被洗腦也被制約的我，年前會竭盡洪荒之力大肆採購，將冰箱塞到不留餘地，糖果盤和零食櫃也非得維持滿格滿載，以確保新的一年能不虞匱乏。

一直認定這是一種過年的儀式感而執迷不悟並身體力行，直到前年將放到黏呼呼的糖果全數丟棄、尋獲出好幾包被遺忘又過了賞味期的冷凍年菜時，我突然有了「多麼痛的領悟」，費盡心力換來的不只是勞民傷財，還很不應該的浪費了食物，早知道會淪落到如此的下場，又何必當初呢？

年假期間，全家經常出遊或聚餐，在家煮食的機率不高，孩子長大後，零嘴甜食也吃不多。年前的「買買買」總會落得零食成了即期良品或過期垃圾，蔬果放到發黃軟爛不新鮮成為廚餘，山珍海味不是一再加熱被嫌棄難吃，就是深藏在冷凍庫裡冰封。

對於「非滿不可」，在去年的頓悟之後，我決定要打破它，只採買適量的食材和零嘴應景過節。這一年來，似乎還算過得滿意滿足，照樣吃多喝多，沒有任何餓著了的缺乏感，反倒是因為不再有浪費而減少了許多罪惡感。

不再執著於「滿」的迷思，年前我不至於為了塞滿糧倉而手忙腳亂，輕鬆許多又省下荷包，年後更不必為了清庫存而有體重增加的壓力。我相信來年並不會因為未達標而無法吃飽喝足，依然能過得美滿又愉快。