堤娜／慢慢存錢，好好花錢

雙胞胎因名列前茅，積攢不少獎學金，平時亦會興高采烈地分享累積的金額，我與外子對於孩子有存錢習慣感到欣慰，偶爾學校舉辦園遊會時亦同意他們帶一點錢去消費，相信以信任為基礎的前提下孩子定會有所節制。

但我們卻漸漸發現，不知是孩子對物品價值的衡量不佳，抑或面對喜愛的事物便不假思索，往往購買的商品超出預算或不符期待，我們只好循循善誘，誰知不但於事無補，他們反而更變本加厲偷偷花錢。

一日外子無意間看到孩子房間角落的鐵盒裡竟塞滿發票，由日期、時間與掃描發票上的資訊驚覺他們已長達三個月幾乎日日購買零嘴或冰飲。查看皮夾，前陣子給兄弟倆當零花的鈔票也已消失。詢問後得知，他們畢業旅行時還帶了好幾千元去揮霍，當初為繳交雙胞胎的畢旅費用，已讓我與外子略有壓力，一想到孩子如此不懂事，著實令我們傷心。

後來我們實施緊迫盯人法：早上由外子陪雙胞胎上學、下午則由我帶回，晚間他們去跑步或打籃球，我們也輪流監看，使他們幾乎沒有機會可以購物。一段時間後眼見風波平息，便開始嘗試讓他們自行外出。為求第一時間能發現問題，我計算了孩子隨意擺放在顯眼處的幾張百元鈔票。果然，一日我感覺到他們大約要故態復萌，算了一下，果真少了張百元鈔，待他們返家後詢問，知曉儘管孩子們吃完正餐才出門，卻立即至便利店購買零食，令人氣餒。

於是我們檢討管教方式，想想即便是大人，偶爾也會想買些零嘴及冰飲，我們生氣的主因並非他們亂花錢，而是他們沒有考量到商品本身的價值、實用性與自身預算，一家人相互討論後，決議定期讓他倆自掏腰包攜帶有限金額到賣場購物。

有趣的是，此番操作下來，他們會去選購特價商品、篩選出較想吃的食物、節制吃零食的頻率及份量，我與外子除了省下額外開銷，長期的煩惱亦迎刃而解。

看來，要孩子不花錢，倒不如引導他們如何好好花錢，才是上策啊！