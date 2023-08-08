兒時總是很羨慕弟妹可以在暑假和爸爸學游泳。為什麼我不能學呢？不是我有恐水症，而是因為爸爸曾作了一個噩夢：夢裡我倆在溪邊抓魚，爸爸叮嚀我在淺水區玩，可當他一回頭，我已被溪水帶至下游載浮載沉……自夢中驚醒的老爸，便嚴格禁止我學游泳。

謹遵父命五十多年，當他飄然離去，我下了一個決定──學游泳。混在一堆小孩中，其實內心極度羞恥，小孩天生不畏水性，悟性高、學得快、肢體動作順暢，我呢？手部動作對了卻忘記踢水，抬頭換氣手卻忘了撥水，小同學們都像海豚與尼莫快樂地游來游去，我還像隻肢體錯位的青蛙，不是鼻子進水就是嗆到咳嗽。

年輕教練半開玩笑地說：「他們離母體羊水的時間還沒幾年，記憶猶在，大姊已過半世紀，怕是早就登出了，但是沒關係，我對您有信心。」教練還真會安慰人。

我的小同學們也對我有信心，「奶奶慢慢來」、「奶奶加油」、「奶奶我游給妳看」、「奶奶多喝點水就會了」，奶奶長奶奶短，奶音好好聽哦！來學游泳卻賺到一班小孫子，暫時當不成美人魚也沒關係啦。