小愛／另一種門當戶對

二十八年前決定要與這個七口之家締結姻親關係，先生的二姊便說：「妳敢跟我弟結婚？妳不知道我媽長期生病、老爸沒能力處理事情，我們也很難搞嗎？」單純的我沒把這番話當成下馬威，只笑著回她：「沒關係啦！反正我家也是問題一堆，習慣就好。」

婚後果真要面對許多挑戰，婆婆因病頻繁進出醫院，公公常有無厘頭行為，讓婆婆情緒激動大聲怒罵，三個大小姑也有各自的狀況。頭一年住婆家，除了要與婆家的生活習慣磨合，身為獨生女的我尚要負責照顧爸媽的病痛及家務，孕期間更頂著不適奔波於婆家、娘家之間。

幸好我和先生都算「有練過」，有默契地先各顧各的父母，若卡關再彼此支援。相較於我媽，婆婆根本稱得上慈祥的長輩，媳婦必備的噓寒問暖、甜言蜜語技能，對我來說並不困難。

面對三個大小姑，我也各有一套溝通心法：二姑比較憂國憂民，只要一有機會，常勸我要小心這個那個，每件事都先往壞處想，我一律說：「沒關係，船到橋頭自然直，遇到了再說。」她後來也習慣了我的粗神經，對我的莫名樂觀完全沒轍。

同住的小姑有獨特性格及堅持，絕口不叫我「二嫂」，我也樂得輕鬆，將她當同輩直來直往，有好吃好玩的就先和她分享，雖然她貌似老愛跟我抬槓爭辯，倒是相處愉快。

已婚的大姑則像媽媽般苦口婆心，我經常感謝她：「大姊不說我還沒想到呢，感謝您的提醒。」腰軟、嘴甜、關耳朵、放寬心，把握這幾點相處眉角準沒錯。

婚姻走過二十七個年頭，我和先生雖不是郎才女貌、才子佳人，但夫妻就是要彼此扶持、體諒，找到一些折衝點或緩衝空間，學到的比嫁入豪門世家賺到更多。