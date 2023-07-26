陳力安／洋裝
「啊！這件衣服也不能穿了……」母親站在衣櫃前，手裡拿著那件穿了多年的T-shirt，遺憾地說道。
自我有印象以來，母親一直都很瘦，所以衣服的尺碼向來多是S碼，直至去年，母親有了自律神經失調的問題，開始吃藥後，體重急速暴增，衣服的尺碼自然也跨了幾階，從S碼變成了L碼。因為這樣的不可抗因素，我與母親決定一同前往服裝店，準備去挑選一些母親穿著合適的新衣服。
「這件如何？」我拿著一件長T問道。這件衣服，與母親長久以來的著衣風格相似，我想母親應該會喜歡。不料母親卻搖搖頭，嫌棄地說道：「我想要穿好看的裙子。」
這真是出乎我的意料。打小我只看過母親穿著褲裝的模樣，甚至一度以為，母親其實偷偷接了運動褲的代言。穿著裙子的母親？我只在照片裡看過。
母親是個浪漫又熱情的外國人，家裡存有許多母親年輕時遊山玩水的照片，而照片裡的母親，總是穿著或鮮明、或秀麗的洋裝。
小時候，我很喜歡看母親的那些老照片，有時候母親得空，便會一張一張，告訴我照片裡的故事，也告訴我那些洋裝的優美之處。「媽媽年輕時，可是有不少追求者的呢！」每當看完照片，母親都會這樣笑著對我說。
在認識了父親後，母親隻身一人前來台灣。行李箱很小，許多東西都帶不走，只能留下，包括那些漂亮的洋裝。
「妹妹，妳覺得這件好看嗎？」聞聲我抬起頭，映入眼簾的是一件淺藍色的碎花洋裝。我敢肯定，我絕對在某本流行雜誌上看過，會不會太年輕了？我心想。
正當準備開口時，我對上了母親雀躍的眼神。隨著時光的流逝，我已與當年拉著行李箱的母親同年，而母親呢？視線逐漸矇矓，我恍然發現，母親一直都是那位，穿著喜愛洋裝的美麗少女。
「很適合妳。」我笑著回道。隨後，母親也笑了。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言