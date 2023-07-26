「啊！這件衣服也不能穿了……」母親站在衣櫃前，手裡拿著那件穿了多年的T-shirt，遺憾地說道。

自我有印象以來，母親一直都很瘦，所以衣服的尺碼向來多是S碼，直至去年，母親有了自律神經失調的問題，開始吃藥後，體重急速暴增，衣服的尺碼自然也跨了幾階，從S碼變成了L碼。因為這樣的不可抗因素，我與母親決定一同前往服裝店，準備去挑選一些母親穿著合適的新衣服。

「這件如何？」我拿著一件長T問道。這件衣服，與母親長久以來的著衣風格相似，我想母親應該會喜歡。不料母親卻搖搖頭，嫌棄地說道：「我想要穿好看的裙子。」

這真是出乎我的意料。打小我只看過母親穿著褲裝的模樣，甚至一度以為，母親其實偷偷接了運動褲的代言。穿著裙子的母親？我只在照片裡看過。

母親是個浪漫又熱情的外國人，家裡存有許多母親年輕時遊山玩水的照片，而照片裡的母親，總是穿著或鮮明、或秀麗的洋裝。

小時候，我很喜歡看母親的那些老照片，有時候母親得空，便會一張一張，告訴我照片裡的故事，也告訴我那些洋裝的優美之處。「媽媽年輕時，可是有不少追求者的呢！」每當看完照片，母親都會這樣笑著對我說。

在認識了父親後，母親隻身一人前來台灣。行李箱很小，許多東西都帶不走，只能留下，包括那些漂亮的洋裝。

「妹妹，妳覺得這件好看嗎？」聞聲我抬起頭，映入眼簾的是一件淺藍色的碎花洋裝。我敢肯定，我絕對在某本流行雜誌上看過，會不會太年輕了？我心想。

正當準備開口時，我對上了母親雀躍的眼神。隨著時光的流逝，我已與當年拉著行李箱的母親同年，而母親呢？視線逐漸矇矓，我恍然發現，母親一直都是那位，穿著喜愛洋裝的美麗少女。

「很適合妳。」我笑著回道。隨後，母親也笑了。