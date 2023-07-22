三月的某個夜晚，小學四年級的女兒跑到工作室前庭的小花園看月亮。

在她更小的時候，我常陪她看月亮，但她不曾如此雀躍，真搞不懂那天怎會如此興致高昂？

原來那陣子學校老師正在教他們如何觀測月亮，看著她喜孜孜地拿著自製的簡單儀器抬頭望月，那聚精會神的模樣，使人會心一笑。

「明月幾時有？把酒問青天。」吟一段詞，懷思古之幽情，遙望曾照拂古代詞人的同一輪明月，不知還有多少賞月之人仍有雅興在月光下翩翩起舞、低頭與自己的影子玩捉迷藏？

寄語祝福四方親友：願每個月亮露臉的日子，皆有此等雅興，共享溫柔月色。