那天好友臨時LINE我：「我大妹今天回來，明天去找妳，可以嗎？」隔天我們吃了一頓美食，在暖陽裡散步，她口口聲聲談的是媽媽的狀況，失智的老母親縮小成一個小女生，聽話、可愛，常謝謝她的耐心照顧。

這天好友又LINE我：「我小妹今天回來，可以照顧媽媽，明天我們去員林賞蜀葵，好嗎？」於是我搭上區間車到員林賞花。蜀葵大大的花朵沿著主莖一路往上開，粉紅、嫩黃、桃紅，朵朵豔麗。我們沒怎麼賞花，象徵性地拍了幾張照片，因為好友滿心盡是對母親開刀住院的不捨，後來我堅持到餐廳用餐，疲累的照顧者需要美食滋養，才有力氣再戰。

好友單身，自己有一戶公寓，公職退休後，因為弟弟和弟媳做生意忙碌，她常回老家照顧爸媽，也負責做飯。但在爸爸過世後，弟媳卻表明希望她把媽媽接去同住，從此她獨自照顧百病纏身又輕微失智的母親，難得有喘息的機會，除非妹妹們來支援。

朋友們總勸她讓其他手足也一起分攤照顧的責任，她說手足都有家庭要顧，她孤身一人沒有牽絆，還好妹妹們時不時可以接棒照顧。

我想起自己家，父母年老，也是靠未婚的大姊照顧，大姊需要休息，就由擅長玩樂的我帶她出遊，細心溫婉的二姊接手照顧，姊妹輪流分擔。感謝大姊的付出，讓家庭工作兩頭燒的我，汗顏地接納父母口中孝順的美名，但真正的盡孝是常伴左右的照顧者啊。

好友將照顧媽媽的責任攬在肩上，我很樂意當她放風日的陪伴者，祝福我敬愛的好友。