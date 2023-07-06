大部分的人一提到搬家，總會聯想到打包不完的家當、丟不完的雜物，以及搬不完的重物。但我經過幾次密集的搬家後，漸漸愛上搬家這檔事……

身為租屋族的我，永遠像個獵人般尋找好物件，一有更便宜舒適的物件，就會毫不留戀地向現任房東說掰掰。

當搬家成為兵家常事，就得認真學習各種收納和物件管理的方式。以前我是資深囤物狂，啟動搬家專案後才驚覺自己實在囤積了不少物品，貨運費用可觀。於是舉辦跳樓大拍賣，能賣的就賣，能送的就送，能丟的丟。

接近搬家日前，還會與搬家公司的司機確認能塞多少箱子，預估後再來場最後衝刺，能丟的繼續丟，能塞的就儘量塞，盡可能減少箱子的數量與重量，彷彿自己是專業的減肥者，不只要體重減重，還要體態雕塑。而且我一定會拍照存證，希望下一次搬家時，不要超過原本的箱數，這樣才能愈搬愈輕鬆。

就這樣，我逐漸愛上搬家這檔事。因為每經歷一次搬家，我就愈能放下對物質的執著與迷思，愈能提升自我管理的能力與效率，愈能拓增生活視野的寬闊度。因此搬家對我來說，如同一場身心靈的洗禮，讓生命的天秤從偏重物質的那端，慢慢調整到精神的這端。

愛上搬家，其實是愛上身心愈來愈平衡的自己！