晚上與就讀五專一年級的兒子在電話中聊到這學期的課業狀況時，他說：「放心啦，我不會跟上學期一樣混了！」這讓我不禁想起那個燒腦的周末。

雖然早有心理準備，從失敗經驗中調整，是學習與成長的必經歷程，但在期中考前夕聽到「完了完了，這次考試沒希望了！」這種放棄的念頭在兒子返家後說出來時，仍讓我膽戰心驚！因此立馬進行「思想改造」，在想方設法用各種真人實例激勵他後，雖然得到會認真抱佛腳的承諾，我懸著的心依舊無法放鬆。

睡到自然醒原本是職業婦女的周末福利，卻準時八點起床做早餐，只為了讓兒子有飽滿的精神奮戰；放棄窩沙發追劇的假日耍廢生活，主動調整成閱讀模式，端坐書房，期待以奮發上進的人設達到潛移默化之效。更利用遞茶水、送點心的機會，偷偷觀察他是否有認真投入，適時提醒要善用朱子傳授的「古今讀書方法」，心到、眼到、口到缺一不可。而在發現兒子物理科目複習進度牛步化後，不知哪來的勇氣，讓非理工科出身的我決定求人不如求己，變身為私人家教。這讓原本打算採「佛系教養」策略來督促他把握時間衝刺的計畫完全變調！

在看著厚厚的有字天書許久後，不得不承認即便當年高中就讀名校，考試機器功力卻已退化，所有的公式、專有名詞都存封在三十幾年前的記憶空間，即便強烈呼叫仍無法驅動。但大話已說出，豈能半途落跑，讓兒子看笑話？於是決定面對現實，靜下心來畫重點、整理公式、從YouTube找教學影片，好不容易才了解速度與速率的不同、自由落體與拋體運動的關聯……經過一整個下午的惡補，晚上將自己理解消化後做成的筆記講解給兒子聽，當他用看偶像的崇拜眼神望著我時，為娘心中沒有說出來的話是：當年你娘如果用現在一半的毅力準備大學聯考，肯定可以擠進台清交的窄門！

「太丟臉了……智商完全被妳碾壓，我以後上課再也不敢打瞌睡了。」兒子在返校前靦腆地說。有了這句話，因一堆公式在腦中活蹦亂跳導致頭昏腦脹、整夜失眠的我，終於稍稍鬆一口氣。

雖然人不輕狂枉少年，青春的日記是在一次次的嘗試中譜寫出豐富色彩，但幸好，以身作則的溫柔策略成功把在成長路上探險的迷途少年郎拉回正軌，讓他知道：雖然成績不是學習的最終目的，但遇難則退，卻絕對不是負責任的態度。

而我也知道，文科生硬灌理工腦這檔事，再也下不為例了。