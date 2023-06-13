蔡佩君／青春裡最美的灌溉

「老師，妳中午午休有空嗎？我可以找妳聊一聊嗎？」

國二的孩子帶著一張帥氣卻沮喪的臉來到我座位旁。「可以呀，那要記得先跟你們導師說一聲喔！」我給了孩子一張晤談預約單，想著到底發生了什麼事。

一進晤談室，他就在小白板上寫了「我的感情實況」，然後開始認真地訴說他如何努力付出、費盡心思喜歡一個人，卻得不到正面回應的過程。小帥哥說他種了一顆種子，一顆很稀有的種子，就算付出比別人還多的努力，但花就是沒辦法綻放，「為什麼別人的花都沒怎麼照顧就開了，明明我那麼努力，我的花卻都開不了，也結不出果實。」他難過又懊惱地低著頭小聲說。

沮喪、失落、不解、自我懷疑，完全在他身上真實上演，而他也毫不閃避地迎接。是這樣努力和勇敢的付出，還有如此真實面對自己感受的樣子，讓我好喜歡這個孩子。我認真地看著他，告訴他儘管花不開，儘管結果令人遺憾，但希望他知道，我好喜歡他喜歡一個人的樣子，也希望他記得自己曾這麼認真對待一個人的樣子。

成長的過程裡，誰不是跌跌撞撞的？在學習愛一個人的過程，有時也得受點傷。每一次的跌倒往往都有自己努力的痕跡，若能不以結果論成敗，而是珍惜自己在過程付出的真心和勇敢，那麼每一次的心動和愛戀，都會成為青春裡最美的灌溉。