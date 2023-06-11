女兒說過幾天想到歐洲訪友、觀光，我沒反應過來，追問：妳說什麼？再說一遍。

女兒說有兩位朋友在英國、荷蘭當交換學生，邀請她到歐洲玩，她想利用春假，再蹺幾天課，湊足兩星期，一探歐陸風采。我心中嘀咕：事出突然，機票未定、行程不明，缺少規畫就匆匆出發，這樣會好玩嗎？

不過，我馬上轉念，一趟旅行是否會成功，旅伴是關鍵因素，人對了就什麼都對，既然玩伴已經在目的地等女兒去會合，省去彼此挪時間調檔期的麻煩，也算是機會難得，不妨把握住，快樂去玩一回，少上幾堂課有啥關係，哪個大學生沒蹺過課？

從確定成行到出發，不到兩星期，不曾在這麼短的時間內購買國際機票，很怕找不到合適的機位，只能沒事就上網看，一看才發現票價的波動很大，一張單程票價錢可以從美金五百多元到八百多元不等，而且女兒最後買到的竟然是她見到的最低價，打破我以往「愈近出發日，機票價愈貴」的觀念。

雖然說我鼓勵女兒歐洲自由行，但是，她一個年輕女孩，欠缺獨自飛行旅遊的經驗（有好幾天女兒落單），單身女子在陌生異鄉，安不安全？若是遇到意外，怎麼辦？她能處理嗎？我既支持她出外看世界，也擔心她在外的安危，只能一再建設、提醒自己：放手放手，孩子才有機會成長。

時差作祟，女兒在歐洲期間我們很難聯絡上對方，過了幾天，我們倆才說上話，只見她吞吞吐吐，說：到荷蘭的第一天錢包就被扒走了。我擔心的事情真的發生了！

她說，一發現錢包不見了，就跨海和發卡銀行聯絡，銀行馬上鎖卡，遺失的證件等回國後再補辦；她覺得最可惜的是現金丟了追不回，若是知道錢留不下來，真該買下喜歡的紀念品，不像現在財、物兩失。她接著說還好事先已將現金分成兩份，分放兩處，減少損失。原來能做的、該做的，她都已經做了，不勞我費心。丈夫和我最後只建議她去報案留個底，以備不時之需。她帶回一張荷蘭警局的報案單，也算是另類的旅遊紀念品。

回程時，女兒在西雅圖轉機。因為飛機延誤一個半小時，轉機時間只剩下五十分鐘後就要起飛，偏偏在她前面有一條彎彎曲曲的長長人龍等著過安檢，什麼時候才輪得到她真是未知數，我聽到這情況，直接告訴丈夫女兒趕不上飛機，今天回不來了。

沒想到，她在最後一刻通知我，登機了。

在機場接到女兒，我好奇問：妳怎麼可能那麼快就過關？她說就是厚著臉皮，向前面的排隊民眾解釋自己的下一個航班再過二十分鐘就要登機，可否插隊？輕鬆化解了趕不上飛機的窘境。

女兒回家後開心地與我們分享此行見聞，看她快樂的模樣，我很高興在她猶豫之際推了一把，讓她有機會見到歐洲文化的風華，而我更歡喜看到女兒在這趟旅行中展現的處事方法與態度，有驚無險，真好。

幸好，我有放她單飛，才有機會清楚看見她不再是事事需要被照料的孩子。