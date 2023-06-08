拜讀5月1日文憶凡的〈高中生的畢業旅行〉一文，激起心頭朵朵浪花，當媽的心臟果然得很大顆，再不然神經很大條也不錯，偏偏我既膽小又神經兮兮，老是自己嚇自己。

小學的校外教學與三天兩夜的畢業旅行都有老師和領隊陪著，為娘的我雖然有點擔心，但畢竟是全班搭遊覽車集體行動，集合與解散地點都在學校，對家長而言放心許多。

女兒早早就通知我，畢業班有個不成文的儀式，畢業典禮完要與同學到一中街半日遊，慶祝國小畢業，大夥兒搭公車前往。我問可以開車載妳去嗎？「不行。」可以騎機車載妳去嗎？「不可以。」那可以跟妳們一起搭公車嗎？「妳是跟屁蟲嗎？」女兒白了我一眼。

她根本沒搭過公車，出門都是父母接送，連上學都是我用機車送到校門口，這下要跟同學搭公車到市區探險，讓我內心小劇場每天開演。

劇碼A：他們搭錯車，搭到荒郊野外，月黑風高……

劇碼B：小女生發育良好，青春可欺，引起色伯伯覬覦，偷摸兩把……

劇碼C：逛街吃美食遇扒手、喝陌生人給的下藥飲料……

我將電視、報紙看來的新聞自行重組編排，演一次嚇一次，從沒想過我竟然有編劇媽媽的潛能，八點檔灑狗血的功夫我涓滴不漏。

老爺聽完我天馬行空、杞人憂天的劇情，涼涼地問：「那她北上讀大學，妳會怎麼演？」啊！六年以後的事情，我不想現在拿來嚇自己，我只要擔心本月底的一中街之行就好。