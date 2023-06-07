YANG／八字有兩撇

拜讀5月1日作者張淑鸞的〈合婚〉一文，心有戚戚焉。尤其是年初剛和外子慶祝結婚四十周年，回首前塵往事不得不佩服自己的膽量，未讓八字誤我一生。

那年經由同事介紹，認識了外子。雙方在我家初次見面，父親對他印象頗佳，母親卻不置可否。與外子交往期間，母親不只一次要我考慮清楚，只因深入瞭解後，得知他家手足六人全靠寡母一手支撐家計養大，家中剩他未婚，小弟就讀高中。

據聞他大嫂和寡母生活習慣嚴重不合，家裡有洗衣機、電熱水器、電鍋卻不可以用，怕耗電，瓦斯爐也是同樣道理。全家僅靠後院以紅磚塊搭建的簡陋爐灶燒柴火煮飯菜、燒熱水，一人僅限一桶熱水洗澡、衣物全得手洗，母親怕我嫁過去後會吃苦。

正在熱戀中的我，聽到這些傳聞簡直嗤之以鼻，因為去他家時不曾看到這些景象。直到談論婚嫁，問題一個個浮出水面。不只證實前述刻苦的生活方式，甚至在家中排行老三的外子因為賺得比兄姊多而自願承擔弟弟念私立大學四年的學費和生活費。聽到這裡，父母臉色愈來愈沉，我也理智回籠，太清楚自己絕不是耐操的人。

外子為表達他對我的真心，提出保證只要經濟好轉買了房屋，就會搬出來自己住。當時的我也不知哪來的自信竟然相信他的保證。既然決定結婚，父母也不再反對，唯一堅持就是要媒人先去合雙方八字。偏偏好事多磨，算命仙批註竟是生肖、婚姻宮都相沖，難以白頭。面對這樣的難題，兩人深思熟慮之後，決定拜託媒人，向雙方家長傳達一切圓滿的善意謊言。幸好婚後外子對我娘家照顧得無微不至，讓原本心中有疙瘩的母親樂得逢人便誇大女婿的好。

原以為合婚相沖的秘密守得天衣無縫，誰知父親病逝時，母親才說出當年媒人其實早已告知真相，被蒙在鼓裡的反倒是我和外子。全因父親一句：「既然情投意合，八字都有兩撇了，就讓他們自己負責吧！」於是成就我和外子如倒吃甘蔗般愈來愈甜的婚姻，也算是告慰父親在天之靈吧！