走味關係／留住時序滋味

清明前後，就是梅子出沒的時機。往年興沖沖地用了各種不同的基酒泡了梅酒，沒想到用力過猛，連喝三年都不見底，倒是在每年不間斷的小酌中發現愈陳愈香原來真有其道理。

不過，到了梅子的季節卻沒有做些什麼總是令人焦慮，彷彿浪費了這個時節的餽贈，近幾年最常做的，反而是最簡單好做的梅糖漿。只要梅子洗淨去蒂晾乾，用跟梅子等重的糖在玻璃罐中一層梅子一層糖的放入，靜置陰涼處，糖會慢慢融化，逼出梅汁，記得每天稍微搖晃罐子加速溶解與混合，直到糖融化成漿，梅子皺縮乾癟就完成了。

取出梅子後將糖漿挪入小罐，有些人會將糖漿煮沸、停止發酵再移入乾淨的瓶中保存，不過自己省略了這個步驟，只是將糖漿濾出放入冰箱保存，好幾個月也不會變質。日籍料理人佐藤敦子曾介紹用洗淨晾乾的冷凍梅子來製作梅糖漿，梅汁釋出更快，甚至因為冷凍保存的關係，無須擔心梅子季節短暫而錯過，味道也相當不錯，特別適合人口單薄的家庭少量多次製作。

朋友做梅糖漿是走小心呵護路線，每天辛勤搖晃，時不時還會傳訊問糖融得這麼慢，是不是哪個環節出了問題？反觀自己做梅糖漿一向是隨意為主，梅子跟糖放在陰涼處，有時候想到兩三天才去搖一搖，這麼放牛吃草的作法卻從沒失敗，於是總是拍胸跟友人保證，無須過度擔憂，時間到了，梅糖漿就會自己完成。

第一次嘗自家做好的梅糖漿，發現拿來兌氣泡水簡直是一絕，尤其用胭脂梅當作原料，酸爽甜蜜中帶一點蜜桃粉香，輕鬆將梅雨季節的溼熱悶瞬間趕走。尤其梅子還能冷凍起來分批做，於是好幾個夏天夜晚，都靠著一杯杯冰涼的梅汁氣泡水對抗暑氣。

喝不完的梅糖漿就拿來入菜吧！用醬油、薑末與梅糖漿來醃肉片，是很好的運用。圖／走味關係提供

但再怎麼好喝的飲料，久了也是會膩的，某天福至心靈，想著梅糖漿的酸甜解膩應該跟豬肉特別般配，於是靈機一動用它來做速成的薑汁燒肉，作法簡便，用醬油、薑末、梅糖漿來醃梅花肉片，做出來的薑汁燒肉濃郁甘甜，帶著解膩的果酸香，比一般的薑汁燒肉更清爽下飯，深得家人喜愛，從此成為自家餐桌固定出場的主菜之一。

醃至入味的梅花肉片，與切成細絲的洋蔥一起拌炒，香味撲鼻。圖／走味關係提供

「我真的，好想吃這道梅香薑汁燒肉啊！」遠在瓜地馬拉的D一邊修著照片，一邊遠端吶喊。我暗暗慶幸雖然梅子的季節稍縱即逝，總還有一些不同的方法留住時序的滋味。於是將處理好的梅子仔細裝進密封袋裡冷凍，算著還有兩三個月D就能短暫回台的日子，該在什麼時間點來做一罐專屬她重溫錯過的時序滋味。

起鍋後撒點白芝麻粒，再切些生高麗菜絲搭配，清爽解膩的梅香薑汁燒肉就完成啦。圖／走味關係提供