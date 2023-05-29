陳逸珊／領養之愛，同樣美好

許多不孕夫妻渴望當父母，儘管無法有血緣上的孩子，領養同樣能享受天倫之樂。

表姊與表姊夫一直期盼有小孩，婚後五年始終沒消息，擔心過了黃金生育期，到醫院檢查後展開不孕症治療。五花八門的方法都嘗試了，做試管、中藥調養、求註生娘娘、服用草藥統統來，充滿期待，卻看不到終點。

不管怎麼努力，無奈天不從人願，就這樣一次次反覆期待和落空，兜兜轉轉十幾載，經歷的心路歷程只有過來人才能體會。

表姊五十歲那年，與表姊夫經過深思熟慮，做好當父母的心裡準備，決定收養小孩。經過漫長的相關程序，讓沒有血緣關係的小凱成為家中一份子。

才六個月大的小生命進入他們的生活，半百新手媽媽忙得不可開交，表姊辭了工作全心全意照顧孩子，生活有了重心忙得很起勁。有子萬事足，多了為人父母的喜悅和踏實感，希望給孩子溫暖幸福的家。

在收養家庭中，最困難棘手的問題是揭開孩子身世的恐懼和擔憂，有些家庭終生隱瞞，有些家庭坦然以對。時光飛逝，小凱長大了，表姊決定在孩子讀高中、心智也較成熟時告訴他真相，避免哪天孩子發現自己是養子時，承受沉重的情感打擊。

記得那天邀舅舅、阿姨來家裡吃飯，小凱察覺氣氛有點詭譎，聰明懂事的他看出了大人的忐忑不安，當表姊拉著小凱的手，慎重表示有事要宣布時，他心領神會地先開了口：「爸媽，我知道你們在擔憂什麼，一年前我無意間看到戶口名簿，已經知道我是你們領養的，謝謝爸媽給我滿滿的愛，我愛你們。」一掃心中陰霾，表姊夫妻含淚擁抱小凱：「謝謝你來當我們的兒子。」這是比血緣更深的愛。

有教養專家曾建議：「孩子可以提出想要知道的問題，再根據他的成熟程度，誠實而親切地進行交談，展現收養的光明面。」收養不是秘密，讓孩子擁有雙倍的愛更幸福。

據聞台灣一年有近八百個孩子在等待溫暖的家，收養的風氣在台灣逐漸打開，不孕夫妻領養小孩需要耐心，申請流程長，快兩年才正式報戶口，表姊笑說比十月懷胎還久呢。