「我回家問女兒，明天再來處裡。」重回職場的我，時常對老闆說這句話。已是中高齡，我臉皮厚不怕被笑，只怕沒工作。

下班後把工作帶回家，不是工作太多需要加班。是處理文書檔案時，游標不聽指令，幾次想要整頁文字移動，它們不肯乖乖聽話好好排隊，我只好一行一行移動游標，用笨方法慢慢前進。看著後頭還有十頁，決定回家問女兒，請她教我比較快。

老闆見我列印出她要的表格、播放出她試過幾回都無聲的CD、拆下高處的氣窗，她說：「妳工作能力很強，什麼都會。」其實我很多事情都不懂，遇到不會的就說回家找人救援。我的誠實換來老闆誇獎，縮小再度失業的恐懼。

在找到這份工作前，求職幾乎都在遞出履歷就結束。那時想打零工或做點勞力工作都沒機會，我沮喪了好長一段時間。直到遇到現在的老闆，她說：「我喜歡找妳這種有年紀的人來當助理，不像年輕人都聽不懂我在說什麼。」老闆是個老媽媽，要顧公司又要帶孫子，她常說很想退休卻還不行。

這世代的新事物，對年輕人來說是生活常識，不用學就會。對我來說困難度卻比海水深，想聽都聽不懂，想要動手試試看又怕把東西弄壞。有次看到多功能遙控器，直覺很複雜，怕按錯鍵回不來，想學的念頭只有幾秒鐘。我若在其他公司工作，應該沒幾天就被開除。

「妳可以加我LINE，這樣方便聯絡。」「蛤？要怎麼加？」老闆打開擴音跟客戶通話，在旁的我聽直播般全程跟著參與。我見老闆一臉迷惘，便說：「我來加。」我點開她的手機LINE頁面，點按幾下輸入客戶的電話，心裡想著好險女兒教過我，那時有認真學努力記。眼前的LINE好友列表出現客戶照片，老闆笑著說：「還好妳會。」

有天接近下班時間，老闆要我在證書上寫下客戶公司名稱，但我字跡潦草，很怕破壞畫面。看著那張證書，想著若用電腦在幾處位置列印出名稱與年月日，以我有限的能力，肯定要耗費許多紙張和時間，恐怕還無法列印在正確的位置上，於是想請老公幫忙寫。但他做事情習慣有計畫，自我要求高，沒先問過他一定會被拒絕；以前主管沒先問過他就答應客戶請他來寫請帖，他不理主管，不寫就是不寫。還好這次他肯幫忙，讓我順利完成工作。

我向老媽說起工作上的事，她說：「妳一個人去上班，家裡三個人在幫忙。」我笑著回答：「對呀，他們幫忙畫圖、寫字、弄電腦……算是買一送三啦。」

看著上個月我寫給老闆的紙條，現在被她壓在辦公桌的桌面上。紙條上寫著：「密碼是XXXX，但是我不知道怎麼進網頁後台。我回家問女兒，請她教我。」這兩句話似乎在提醒我，工作難找，還好我有神隊友。