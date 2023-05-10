陳金鳳／與楊貴妃無緣

拜讀4月7日楊璧華的〈和趙飛燕說掰掰〉一文，想到自己則是與楊貴妃徹底無緣。

年輕時總有長輩問我：「妳怎麼那麼瘦，是不是有病啊？」那年頭嫁軍人要體檢，太瘦不敢量體重，被護理師催促才硬著頭皮站上磅秤，果不其然，一句毫不保留的大聲公：「哎呀！這麼瘦怎麼結婚啊！」引來眾目睽睽，羞得無地藏身。

原本想婚後應會長胖，沒想到不但沒胖，還瘦出了沒有脂肪保固定位的「游離腎」。問醫師怎麼辦，醫師說唯一的辦法就是吃胖一點，然而幾十年來，體重只比婚前增加四公斤，不論是聚餐或宴席，友朋見了我都要來上一句：「妳太瘦了，要多吃點，這些打包給妳帶回去。」直到現在，為了要增胖，睡前多少還要吃點東西。

其實在飲食方面，我從來就不是個堅持要清淡、算計卡路里的厲行者，少油少鹽反而開不了胃口沒食慾，無飯／麵亦不成餐，倒是「少水」曾讓我暈眩了三個月。

每當健康欠安時，就有貴人出現；把我從搖搖欲墜中扶正的那位醫師說我的藥方就是水，因為血太稠濃，需要水來稀釋，果然天天多補充水分後，暈眩解除。

不過我有兩位友人的暈眩卻不是缺水造成，而是太養生了，夜裡血壓飆高降不下來，只好叫救護車送急診，結果都是鹽分攝取不夠。友人事後說，以為少油少鹽就是養生，她家裡沒鹽巴，一瓶醬油用好多年。

快走是我唯一的養生之道，雖然至今仍無緣做一回楊貴妃也無妨，人的老化從腳開始，多補充蛋白質防止肌少症，有體力運動減少病灶，才是更重要的事。