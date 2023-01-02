母親近來頻頻喊牙疼，掛了牙科，醫生診治後，發現得將右上方因牙周病裂開的第一大臼齒拔掉，再重新植牙。

母親是個傳統婦女，習慣家務勞動，拔牙後也不願多休息，照例每天照料雞鴨，烹煮三餐。拔牙後的隔天早上，正要幫母親泡麥片，母親卻阻止我，反而開口央請父親幫忙，我不解地問：「有什麼差別嗎？」母親斬釘截鐵回我：「就是不一樣！」正當我疑惑著哪裡不一樣時，母親接著解釋：「感覺不一樣啊，女兒幫我是孝順貼心，老公幫我是疼惜，意義大不同呢！」

平常看母親和父親相處，都是直來直往，原來此時的母親想當個被丈夫寵愛的女人。難得看到母親示弱的姿態，父親也放下平時威嚴的樣子，打開麥片罐子，從罐子裡舀幾湯匙的麥片放進杯子裡，加入熱開水，再將杯子遞到母親面前。

過程中父親一句話都沒說，神情溫和，動作溫柔，這一幕夫妻相處之道，讓我領會母親在堅韌性格之外的智慧。

母親邊吃著早餐，眼神瞟向我，臉上綻放笑容，目光像太陽般的閃耀，我心領神會母親說的「就是不一樣」，應該是心情上的感受不同。生活中母親喚我，身為女兒的我總會迅速回應，而父親總會有藉口延遲母親交代的事，母親也常驕傲地認為自己比父親更會種菜，家中大小事，母親事必躬親，只有扛重物才會請父親幫忙。

正因為母親事事要強，父親在母親的協助下才能起家立業，母親也只有在生病的時候，可以暫時喘口氣。牙口不佳時，藉機會引導父親珍惜她這位「牽手」，母親的用心良苦我看在眼裡，更佩服母親願意放下身段，這明目張膽的請求，是甜蜜的小心機呢！