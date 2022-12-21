羽毛／婚姻中珍貴的感謝

由於家中雙寶逐日長大，活動量遽增，相對應的家務也隨之加重，近期內人每日忙裡忙外、揮汗如雨，積累數月的疲憊漸漸成為壓垮駱駝的最後一根稻草，一日她因情緒不佳而大發雷霆，表示長久以來「棚頂做甲流汗，棚跤嫌甲流瀾」，已然身心俱疲。霎時家中氣氛凝結、烏煙瘴氣，短少了育兒的喜悅，迎來了失婚的危機。

根據行政院主計處統計，我國離婚對數於2021年高達4萬7888對，離婚率僅次於中國，在亞洲排名第二，而所有年齡層中，以「三十五歲至三十九歲」離婚率最高，赫然發現原來自己正處於離婚的高風險群。

有一則笑話說，三十歲時看見旁人結婚，身無對象心慌張；四十歲後看見旁人離婚，又慶幸自己沒衝動步入婚姻。反觀今日，愈來愈少人走入婚姻，愈來愈多人離婚；專家學者試圖找出真相，潛心研究後歸因為「一方付出過多，另一方不懂感謝」，讓人不禁心有戚戚焉。

爭吵事件發生之後，我深刻檢討，家務分配是否勞逸不均，或對內人的犧牲奉獻是否視為理所當然。進一步思考，這些經年累月的沉痾，或許也是一般人的通病，對家庭以外的人總是充滿感恩緬懷，對家庭內的人無私貢獻卻選擇視而不見。

想起我曾向妻子邀功，自動幫她把髒衣服與眾多碗筷統統洗淨歸位，並期望獲得口頭嘉勉，但妻子困惑表示家事應該是我們共同的責任，為什麼是我「幫」她呢？一席話可謂當頭棒喝，原來我習慣將家事視為女性責任卻無自覺。

根據哈佛大學的研究，從1938年起開始追蹤724位成人，並於七十五年後，當存活的受測者已達九旬之齡時，發現幸福人生的關鍵，原來在於建立「良好的關係」。總結來說，透過科學實證得知，幸福的關鍵就是「感恩」。

有道是「亡羊補牢，猶未晚也」，首先學習把感恩說出來，其次更要做出來，面對堆積如山的家務，必須當仁不讓、身體力行。挽救婚姻永不嫌遲，趁年輕的時候養成說「謝謝」的習慣，常保感恩的心、說感恩話、多做家務事，一定會愈幸福！