Yama／草木染的門前風景

暖簾（のれん）起初只是掛在門前的布簾，用來遮擋陽光和風雨，也為主人家保有些許隱私。然而，在岡山縣真庭市，暖簾早已成為勝山町的文化象徵，同時兼任商家招牌。

在勝山町，最早掛起暖簾的是「ひのき草木染織工房」。三十年前，創辦人加納容子以精湛的草木染技術，自製了一幅簡約又富含詩意的暖簾，懸掛工房門前。沒想到，一掛百應，街上的商家紛紛向她訂製暖簾，遂而形成獨特的「暖簾老街」。走在勝山街道，會發現每家店的暖簾都因店「製」宜，例如修車廠的暖簾上停著一輛汽車；理髮廳的暖簾以三色波浪呼應三色旋轉燈；甜點店的暖簾則有活潑的貓咪坐鎮，吸引路人駐足，進而入內採買貓咪造型點心。甚至連公家機關也沒缺席，郵局同樣掛上專屬暖簾，上頭有著童趣的郵差笑臉，搭配勝山町的郵遞區號。

當我看到街上每家店都掛著獨一無二的暖簾，心裡不禁想，也許自己也能為家裡訂做一個。一問才知道，一幅價格大約十萬日圓（約台幣兩萬多），會依圖案設計的難易度有所調整，而且至少需要三個月的等待時間。對海外觀光客來說，想要客製暖簾確實有難度。

那天剛步出「ひのき草木染織工房」，便看見一位郵差騎著紅白色的郵務車，沿街投遞信件。幾分鐘後，他朝郵局方向前進，腦中閃過一個念頭：或許能拍到郵差和郵局暖簾同框的畫面。於是，我拔腿追了上去，果真捕捉到他彎腰打開郵筒那一幕。

礙於要趕往下個景點，我沒能在勝山町好好停留、蒐集每一道門前風景，但拍下那張充滿溫度的瞬間，我已心滿意足。

整理照片時，看到郵差、郵務車與郵局特色暖簾的合影，心情不自覺隨著那些暖簾，再次輕輕飄揚了起來。