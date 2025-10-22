蘇惠昭／有時候花有時候鳥：長果藤，血藤，授粉者

若要說有什麼讓我瞠目結舌又肅然起敬的花，各種蘭之外，長果藤與血藤的授粉絕對是其中之二。

初見大名鼎鼎的長果藤，在某一年冬末，熊空林道上不期而遇。

它是冬天開的花，苦苣苔科，最大特徵為四根雄蕊長長地伸出黃綠色的花冠筒外，花淡綠，花冠裂片則是摻了紅色的綠。

長果藤為什麼要長成天線版的外星生物模樣呢？

植物課進入第五年，老師苦口婆心講授授粉。授粉太要緊了，花之所以長成這樣那樣，把蜜藏來藏去，或者產製各種導引，或者透過顏色讓自己隱沒於環境中，就是為了吸引正確的授粉者，而一切都是為了繁衍。

那麼，長果藤的授粉者是誰呢？老師問。

紅色，花冠筒細長彎曲，而且向下開的花，幾乎都是鳥媒花。在厄瓜多、哥斯大黎加我看過各種由蜂鳥授粉的鳥媒花，有的甚至共同演化成專一性關係，如紅花曼陀羅與刀嘴蜂鳥。澳洲有吸蜜但也啄食果實的吸蜜鸚鵡，東南亞的鳥媒花則是太陽鳥，台灣本島並無太陽鳥，所以我一直以為沒有鳥媒花。

一萬個沒想到，長果藤正是台灣稀有的鳥媒花。選擇蟲少的冬天開花是一種策略，中海拔降遷的冠羽畫眉、白耳畫眉或無所不在的綠繡眼，會因為缺乏食物而來吸食它的蜜，而這蜜是為鳥特調的，含糖量低，對蜜蜂毫無吸引力。

於是許願有朝一日可以看到冠羽畫眉來到長果藤吸食花蜜。附帶一提，冠羽其實不是畫眉，而是綠繡眼的親戚。

豆科的血藤則是另一個故事。

如果在低海拔山區遇到盛花期的血藤，絕對可以理解何謂「爆炸開」，花爆多到像跨年煙火的人潮，看著看著就生出幻覺，自以為發財了。

血藤。攝影／蘇惠昭

那麼，誰是血藤的授粉者呢？老師又來考大家。

沒上植物課之前，我從未想過這一題，看花只看美不美麗、奇不奇特，授粉者不外就是各種蜂，但老師提醒，就算大型的木蜂，也不夠力氣同時把血藤的龍骨瓣往上抬，並將翼瓣往兩邊扯開，但只有這樣才能觸動機關，舔食到裡頭的蜜，而這血藤的含蜜量啊，既多又甜，豪擲如此大的資本生產甜蜜蜜的，在台灣的花朵中，血藤排名第一。（註：旗瓣、翼瓣、龍骨瓣是豆科植物特有的花瓣結構。）

也所以，餐廳只限制性招待大型的授粉者，理論上應該是蝙蝠，蝙蝠是重要且非常有效率的授粉者，但台灣並沒有授粉的蝙蝠。最後老師公布答案，取蝙蝠而代之的，赤腹松鼠名列第一，台灣獼猴、白鼻心有時也會來站台。

又是一個特大號的意想不到。

仔細觀察血藤花，會發現有兩種型態，一是雌雄蕊顯露出來，一是雌雄蕊還藏在龍骨瓣裡面看不見，而前者就是被松鼠打開來的，雙方合作愉快，各取所需。

從一朵花看見天堂，那是我們的想像，卻是植物百萬年來演化出來，追求永生不滅的生存之道。