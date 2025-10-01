章楷治／需要排隊的愛情
我曾這樣收到分手通知：「等我們畢業後再復合。」那時大三，對方說如果畢業還是單身的話便復合。此刻，需要我把位置空出來。
我願意等待，不如說，我願意排隊，等前面的人都走光，成為最後一名客人。這可能嗎？明顯這不現實。但這段感情從排隊中開始，並結束。我長久與一群人擠在一起；他們不排隊、混亂，他們插隊，並在被點破後惱羞。而我就一直乖巧，遵守秩序地排著隊。
開始的時候，我在排隊，對方已經為我預留了位置，只需等上一個人離開。位置上我備受壓力：上一個離開後，時不時要回來取走遺留的隨身物品；下一個被預留了位置的人，時不時催促我離開。當我離開的時候，我會仔細地收拾好所有物品，不遺漏任何，乖乖地把座位讓出來。
臨走前，對方還對我說：「歡迎下次再來，等座位再一次被空出來的時候。」於是我又回到隊伍裡，看著裡面的人坐在我的位置上。
不敢離開，應該說，不得不排——總覺得下一個就會輪到我；而我，遵守秩序，不斷看其他人插隊。
話題徵文：不排不行（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年12月底）
你曾為了什麼甘願久候？是傳說中的美食、限量的神物、不容錯過的風景，還是一張帳單或一杯日常手搖飲？站在隊伍裡的時刻，有驚喜，有妙招，或藏著一點人生況味？歡迎分享你的排隊故事！
文長300-500字內為佳，e-mail信件主旨註明作者、標題及「投稿不排不行」字樣，全文貼在信件上，並附word（doc）檔，文檔內依序打上標題、作者名、作品全文，稿寄：benfenmonth@udngroup.com.tw
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言