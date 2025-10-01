章楷治／需要排隊的愛情

我曾這樣收到分手通知：「等我們畢業後再復合。」那時大三，對方說如果畢業還是單身的話便復合。此刻，需要我把位置空出來。

我願意等待，不如說，我願意排隊，等前面的人都走光，成為最後一名客人。這可能嗎？明顯這不現實。但這段感情從排隊中開始，並結束。我長久與一群人擠在一起；他們不排隊、混亂，他們插隊，並在被點破後惱羞。而我就一直乖巧，遵守秩序地排著隊。

開始的時候，我在排隊，對方已經為我預留了位置，只需等上一個人離開。位置上我備受壓力：上一個離開後，時不時要回來取走遺留的隨身物品；下一個被預留了位置的人，時不時催促我離開。當我離開的時候，我會仔細地收拾好所有物品，不遺漏任何，乖乖地把座位讓出來。

臨走前，對方還對我說：「歡迎下次再來，等座位再一次被空出來的時候。」於是我又回到隊伍裡，看著裡面的人坐在我的位置上。

不敢離開，應該說，不得不排——總覺得下一個就會輪到我；而我，遵守秩序，不斷看其他人插隊。