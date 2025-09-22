邱瀟君／【辭呈收不收】那一聲門響，劃破我們的江山

周五的午後，陽光斜灑在窗上，映出些微倦意與桌上凌亂的紙張。公司剛結束員工聚餐，空氣中還飄著牛排與甜點的餘香。喬西翻著一疊文件，我的心也隨她的手指一頁頁抖動。當她翻到那張紙條，怒火瞬間攀升，抓起皮包，甩下一句：「我不幹了！」砰的一聲關門而去。多年情誼，畫下決裂句點。

她是開國功臣，我從未想過要動她的位置

喬西是我創業的第一位員工。嚴格說來是第二位，因為第一位是剛畢業的大女兒。女兒來公司幫忙不久，便要招聘助手，我心裡嘀咕：「妳不就是助手嗎？這間公司我單打獨鬥了十幾年，還請什麼人？」但女兒堅持，我只能點頭。面試的事全權交給她，讓她歷練一下做老闆的辛苦，沒想到第一場面試她就傳來訊息：「快來幫眼，找到人了！」

我轉進停車場時，差點撞到一輛車。車窗搖下，一位儀態得體、波浪長髮的墨西哥裔中年女士笑著問我：「妳也是來面試的？別急，他們都還在裡面呢。」

就是這樣，喬西走進了我們公司。

喬西在大銀行工作過，熟悉企業流程，整日和女兒設計各種公司表格與制度。我心想，我們這種小公司，就這麼幾筆生意，何必自找麻煩？

後來公司業務擴張，女兒出國、我忙著照顧病重的丈夫，公司靠她一人撐著。我才明白，當初她們設計的那些制度，是公司發展的起手式，也是公司能站穩腳步的地基。

隨著公司擴大，聘了會計、辦公室主任和管理部主管，幾位新員工都會說中文。

回頭看那段日子，我有些懊惱，不知道是否語言的親密，讓我們忽略了什麼，也許是喬西的孤立感，也許是她的危機意識。我們不經意的中文應對，是否讓她感到被邊緣化了呢？又或者，面對資歷更強、動作更俐落的新同事，喬西感受到職位威脅？

她是開國功臣，我從未想過要動她的位置，但她的態度卻開始失衡，工作錯誤頻傳，甚至常在辦公室發火。我這個新手老闆束手無策，只能私下陪笑臉拜託其他員工多包容擔待。

公司業務是處理金融放款，以喬西的職務來說，結案後把文件完成，就有五十美元的獎金。然而喬西連續幾次漏登還款紀錄，即結案領取獎金，同事們發現後偷偷修改補救，生怕紀錄出錯，日後出亂子。

我不敢當面指責，擔心惹怒她。千思萬想，最後只好在檔案中夾了一張紙條，以公告形式提醒：「自即日起，需等還款登錄手續完成，方可領取結案獎金。」

那聲巨響，是她當面摔在我臉上的辭呈

那個周五，喬西翻著檔案尋找獎金支票，期待過個好周末，當她看到那張公告後，怒火爆發，摔門離去。那聲巨響，是她當面摔在我臉上的辭呈。員工們安慰我不必擔心，他們能接下喬西的工作。但我知道，那一聲甩門不只是人事變動，更像是一記控訴：對我的失職，對公司文化的警示。

整個周末我輾轉反側，想著陪我打天下的喬西，想著那回勞工局找碴，她挺身擋在我前面；想著先生病重到離世的十三個月裡，她一個人撐起整個公司。也想著後來那個脾氣愈來愈暴躁，失誤不斷的喬西。

我陷入深深的自責，不明白自己怎麼把這麼好的員工，變成讓人頭痛的存在。

周一喬西回來收拾東西，我們在辦公室抱頭痛哭。她哽咽說：「我老公和兒子都說，我再也不會遇到妳這樣好的老闆了。」

我只能一遍遍回：「I’m sorry, I’m sorry.」

公司繼續成長，團隊和諧穩定，我沒有再收過任何辭職信。時間久了，老員工們都逐漸成了「開國功臣」。但我心最深處，惦記的還是那位真正的開國元老。

她後來一直沒找到合適的工作。我曾想請她回來，卻遭同仁一致反對。主任苦笑說：「妳不知道，我們以前每天上班都提心吊膽在看她臉色。」這句話，像一道牆，把喬西永遠隔在公司門外。

我們喝過幾次咖啡，彼此說說十幾年來的近況，她偶爾輕聲說：「要是當初沒離職就好了。」

我不禁想，當我開始察覺她的情緒與表現異常時，若能懂得及時關心與調整，而不是一味不知所措地閃躲逃避，也許就不會有成為我們之間句點的那聲「砰」。

「人生若只如初見，何事秋風悲畫扇。」喬西的離去，如一場突如其來的秋風，把我驚醒：當老闆，不只管事，更要管人；不只顧一人，更要顧全體。

而我，也在那一聲摔門聲中，學會了如何當一個真正的領導者。

我終於成了眾人認可的好老闆，卻辜負了喬西——那個陪我從零開始的夥伴。