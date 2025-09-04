李羚榛／請爸媽幫忙顧的貓，還是我的嗎？

被拉長的過渡期

前陣子，朋友的貓在老家過世了。這幾年她在外地工作，沒能陪在貓身邊，儘管好幾次想接去同住，但一拖再拖，回過頭，滿是遺憾和愧疚。

這樣的故事在我的門診裡並不少見，許多人在學生時期養毛孩，隨著畢業、留學或工作，將毛孩暫時託付給父母照顧。原以為只是過渡期，沒想到一轉眼便是五年、十年，等到某天意識到時，毛孩已經變老，甚至和自己有些生疏。於是，「要不要接回來？」成了內心來回拉扯的難題。

遇到這樣的狀況，在問自己「要不要」之前，也許可以先思考「適不適合」。除了首要考慮父母的負擔外，毛孩對環境變化的適應力、有無慢性病、現階段自己的人生變動性，皆會影響選擇的結果。

也許你會直覺地說：「可是我爸媽很疼牠啊，留給他們養不也算是有個伴？」

這樣的安排固然出發點是體貼的，但可別忘了，這份善意是建立在父母「沒得選擇」下的配合，且也必須省思，毛孩並非用來孝順父母的工具。多關心父母的生活，才能理解他們溫柔支持我們的背後，實則藏著不少疲憊，也才能看到父母的身體正在慢慢老化，那種「愛動物又怕被綁住、力不從心」的矛盾心情，需要被認真傾聽。

所以，就算現階段無法親自照顧毛孩，仍可以也應當分擔父母的煩惱，利用定期返家或視訊的關心，適時協助他們調整居家環境、減輕照護的壓力。作為動物行為獸醫師，我非常建議積極安排喘息資源，像是安親、住宿等選項，讓父母也能安心出遠門。這種遠端的守護，才能讓愛不變形。

展開一段新關係

讀到這，你可能會疑惑：「與其這樣，不如身為主人的我接來照顧，應該對大家是最好的吧？我的毛孩記得我，我在哪裡，哪裡就是家。」

沒錯，牠們的確可能會對從前相處過的照顧者，保有熟悉的記憶及相對高的容忍度。但是對牠們來說，所謂的「主人」，是長期與牠們建立深層關係的那個人，而不只是相遇起點的情感。所以，進一步把那份「關係」慢慢拆解來看，你會發現，曾經陪伴我們成長的那團小毛球，早已在父母的懷裡度過大半生，成為彼此生活裡的一部分。

因此，重新照顧毛孩，不是把牠「接回」身邊這麼簡單，而是要省視並尊重父母的心情與付出的耐心，慢慢修復及承接一段「新關係」。

尤其對步入老年的毛孩，牠們面對的挑戰不僅是環境的變化，還有大腦中的情緒中樞開始退化，以及這邊痠那邊痛等表達不出來的問題，在在使得整個過程的壓力堪比人類移居國外。

如果已經下定決心接回照顧，我建議，先評估目前的生活型態，如短時間是否需要搬遷、生子、有沒有足夠的時間陪伴、經濟穩定性等，再經由這樣的覺察，找出相對適合的接手時間點。

此外，在重新建立關係初期，不妨尋求動物行為相關資源，事前規畫友善環境，依據毛孩的日常習慣，協助牠們把過去的熟悉感慢慢找回。假如需要醫療照護，建議與父母一起操作幾次，並搭配美味獎勵，使新舊照顧者的交接過程變成一種安全正向的互動連結，在這種愉快的經驗下，牠們較能保持情緒穩定。

接軌難免需要時間，也許是幾周、幾個月，甚至更久。不用急著一夕間成為完美的照顧者，請留給自己與毛孩一些時間，只要願意靠近，就會有新的日常慢慢長出來。

最後，無論最終決定如何，在你蹲下來、願意從牠的角度去考量的那一刻，你就也正在學習，在變動的生活裡守護一份安穩的牽掛，也會明白，有一種愛，即使在遠方，也從未離開。