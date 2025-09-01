朱家賢／冰箱裡的超自然現象
我家冰箱曾被小孩當作「宇宙基地」。他五歲，卻已經非常擅長觀察生活中的超自然現象——他發現冰箱門一打開就亮燈。
「你不覺得很奇怪嗎？」他皺著鼻子問我。
「怎麼了？」我正從裡面拿出一包吐司。
「如果門關起來，燈還會亮嗎？」
我本能地回答：「不會啊，門一關燈就熄了。」
他瞪著我，語氣堅定：「你怎麼知道？你有看過門關起來的時候嗎？」
我一時語塞，他則堅定宣布：冰箱裡住著一個外星人。
從那天起，他每天巡邏，早上開一次，中午再看一眼，晚上小聲說「晚安」。這行為很快就惹怒了媽媽：「你一直開開關關，冰箱要壞掉了！冷氣都跑出來了！」
但他完全沒理，神情認真得像在執行任務。有時候他會拿果凍放進冰箱門邊的架子上，有時候會蹲在冰箱門縫看半天，只為了觀察燈光是怎麼亮起的。我們本以為幾天就會膩，結果持續了三個月。
後來，他不再天天開冰箱了，也不再提起這件事。
我偶爾會想起那段時光，想起我們一生中曾經相信的許多事：耶誕老人、夢想、關起來還會亮的燈，甚至離開後還會回來的人。但隨著時間過去，這些光一盞一盞地熄滅了。
那個曾相信冰箱裡面住著外星人的孩子，正在慢慢長大。
像我們一樣。
話題徵文：親愛的外星人（此為主題，非文章標題，標題請自訂；徵稿至2025年9月底）加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
你相信外星人的存在嗎？或你曾遇過一個讓你產生這樣懷疑的人？無論是對他人的誤解、觀察、學習或靠近，還是內心對外星存在的真摯幻想，皆歡迎來稿，稿寄：
benfenmonth@udngroup.com.tw
