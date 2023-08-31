社恐的小民／一杯耶加雪菲的告別

握著她曾握過的把手，熱水從細嘴壺口緩緩流出，在思念中劃出一道優雅的弧線，落進杯口的濾掛咖啡包，散出陣陣輕煙。

朦朧中，好像又回到那個颱風夜的大武崙，陪剛工作的她值第一次班。初秋的夜晚颳著狂風，涼颼颼的，我們在抽屜裡找到咖啡包，昏黃燈光下，兩人喝著熱騰騰的咖啡，彼此依偎。窗外大雨傾盆，小值班室顯得分外溫馨寧謐，她的髮梢有意無意滑過我的臉頰，撩撥著我的心。香氣瀰漫，分不清是她的還是咖啡的，總之絲絲纏進記憶深處，我開始迷戀上那味道，無法自拔。

開水浸潤被研磨的咖啡豆，涓滴成一杯久違的耶加雪菲。輕啜一口，中淺焙微苦味後，柑橘和檸檬的淡淡果酸層次遞進，在舌尖迴旋，悠長綿密的韻味久久不散。

分手後很長一段時間沒有喝咖啡了，因為咖啡總讓我想起她。想起她認真念著外包裝上的介紹，彷彿熱情推銷的店員；想起她挹注開水、數秒數的專注神情；想起她看著我喝下咖啡後一臉幸福傻樣，得意地問：「我是不是可以辭職去賣咖啡了？」然後想起她離開那天杯架上孤零零的杯子和我空落落的心。

淚水隨著時間逐漸風乾，悲傷被歲月的塵埃深深埋藏。我準備向過去好好道別，一邊整理紀念小物，一邊沖起這包快過期的耶加雪菲。咖啡入喉，熟悉的果酸味失控蔓延，淌過心臟，湧上鼻腔。