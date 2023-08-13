林昂／本命偶像S.H.E

日文漢字「本命」一詞作為外來語，可淺譯為「最喜歡的」。說到我的本命偶像，和我年齡相仿的人，大概都聽過那首令她們剛出道就大紅、歌名亦取自日文漢字的成名曲：〈戀人未滿〉。「友達以上，戀人未滿，甜蜜心煩，愉悅混亂……」回憶起自己迷S.H.E的年紀，確實為了她們有過愉悅混亂的心情。對於一名十來歲的學生而言，她們是精神糧食；是快樂的馬達；是把書讀好、把試考好的動力。

周間日報表，周末剪報集

游過時間的海，回到世紀初，當時的流行樂壇只有Hebe，還沒有田馥甄。在手機上網不發達、盜版猖獗的年代，想以行動支持偶像，不是透過按讚分享，而是購買實體專輯。那些年我不只入手正版CD、聽到連曲序都背得出來，更因為她們而染上了蒐集剪報的興趣。

當時歌迷間交流與分享資訊，多倚賴官方網站內的討論區。每天會有熱心的歌迷在討論區張貼「日報表」帖子，整理當天的新聞內容及出處，方便同好們查看偶像登上哪些媒體。我的中學生活極其單調且規律，每日將盡，盡了學生本分回到家，最期待的便是在網上瀏覽帖內一則則新聞的時光。

這短短十幾分鐘之於埋首書堆考卷的一整天，就像是憋著氣長泳後，終於可以浮出水面大口呼吸的放鬆時刻。一旦得知當天報上刊出重要消息，如預購新專輯、拍攝MV、舉辦記者會及簽唱會等新聞，我便飛快拿出零用錢，衝到巷口便利商店買份報紙，並擱著等到周末裁剪整理。

假日的剪報時間，正是我的娛樂時光。一邊聽著從手提音響播放的三人歌聲，一邊眼手並用裁下新聞版面、寫上日期和報名，最後按順序裝入冊頁資料夾。說起來，這事其實挺無聊的，如此帶著遊戲心態集報、剪報，是有點「把無聊當有趣」。但手工將心愛偶像的圖文製成冊，對我因升學壓力而疲倦的身心還真起了些療癒作用。

回頭看手邊的剪報集，裡面除了主流大報之外，有幾份報紙的影劇版相當精采，如《大成報》、《星報》、《民生報》，它們特色是圖片大張、版型活潑、配色繽紛，讀來很是輕鬆愉快。

後來這些紙媒一一停刊，如今留下來的收藏，竟也成了時代的眼淚。

偶像派，有幾分實力？

有一種常見的迷思是：年輕的偶像沒有實力，只能仗著青春活力或姣好外貌博得關注。十幾年前大家族一起看電視，記得一次S.H.E在節目中出現，我三叔指著她們下評：「這三個人的外貌、歌聲也不是說有多出眾，每個人的分數都只有三十分左右。但三個人加在一起，就有九十分以上。」這說法讓我當時聽得有些不服氣。他雖正面肯定了團體合作策略有效且成功，另一方面，卻也意指各自的條件、本事皆不高。

讀國中時，有一陣子頻繁搭三叔的車，在往返台北中壢的路上會用車內音響播CD來聽。雖然S.H.E有點不討他的喜，但他仍會任由我們晚輩播想聽的專輯。現在憶起那些日子，我們一起在車上聽的，許多時候都是她們三人的歌聲。

2021年，田馥甄奪得金曲歌后獎座，憑實力服了眾。想起三叔當年的說法，看來是有幾分失了準的。可惜的是，三叔已在她拿獎之前因病遠行，沒能見證這後來的事。倘若他還在的話，不知會改觀幾分？猜想三叔如果看了頒獎典禮的轉播畫面，肯定依然要對著電視螢幕，高聲點評幾句。

不可分割的三位一體

身為偶像團體的粉絲，當年時常會被知情的朋友問：「三人之中，你最喜歡誰？」「都一樣喜歡！」我總這樣答。這非鄉愿，而是真話，更是帶著幾分責任感的。

大多數的歌迷視她們為三位一體，缺一不可，分量等重，不可分割。彼時聽聞許多組合因成員人氣高低不齊，某人明顯受到媒體、歌迷偏愛而鬧不合的傳聞。為避免這情形發生，部分歌迷於是有了共識，在回應這類提問時，總會給出「我們是愛S.H.E，而不是只愛某個團員」這樣的答案。不刻意比較優劣，免得不經意引發分裂。有些新加入的粉絲不諳這派老歌迷的習性，會在討論區發表類似「你最喜歡誰的歌聲外貌」的話題，這時便有人出面勸阻，甚至引來帶有責備語氣的回應。

我們這一派追求一視同仁的歌迷，這份心念雖稱不上什麼美德，事後想想還有點正義魔人的意味，可確是出自善意。但願三人繼續好下去，別讓歌迷的聲音成了偶像感情生變的原因。

有一種感情叫S.H.E

在媒體界、演藝圈內有個普遍認同的觀點，說S.H.E是「華語樂壇最經典的女子天團」。這一盛譽，不只道出她們名氣大、作品多、粉絲廣，更難得的是——她們感情好。

都說人與人長時間相處難免有摩擦。老百姓和大明星皆然。關於人際之間因沙石不斷，感情日漸粗糙，以致最終磨破臉的事，大家已聽說過太多太多了。她們出道超過二十年，無論在人前人後，始終相互珍惜、相待真誠如舊。「有一種感情叫S.H.E」，學生時代看她們，深覺美好且為之生羨；成年之後，更加佩服這份情誼是多麼難能可貴。

如今揮別少女偶像團體時期，她們各自的演藝事業，都有了不同方向的發展。近年來，三人合體的消息非關登台開唱，也無關乎新作品，而多半是私底下的聚會，或為了慶生，或為了旅行。

如此甚佳，心底很是為這樣相愛如往的友誼感到高興。然而作為一名愛聽歌、愛看演唱會的二十年資深歌迷，我仍期待著不久的將來，能再見到三個人一起站上舞台，回到人前演出，或帶來新歌，或再唱舊曲。